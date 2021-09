La carestía de las materias primas y el transporte ya acorrala a las empresas

Carestía de las materias primas, fletes por las nubes y contratos públicos que no admiten modificaciones. Una confluencia de factores que tiene acorraladas a las empresas canarias. Industrias y constructoras ven cómo la escasez global de materias primas las lleva a pagar por los insumos entre un 40 y un 150% más del coste ordinario. A ello se le suma el no menos sensible incremento de los fletes, que están en máximos casi prohibitivos para las importaciones desde Asia. Y, por si fuera poco, en España no existe la posibilidad de amoldar los contratos públicos a una situación tan excepcional como esta, con lo que la empresa adjudicataria de una obra de carreteras, de una edificación o de una infraestructura tiene que hacerse cargo de unos sobrecostes que no le son imputables y que no tienen nada que ver con los precios de las materias primas en el momento de la firma del contrato. No se trata de que la constructora o la industria esté pagando un poco más o incluso bastante más por el acero, el hierro, el ácido sulfúrico, el cobre o el petróleo, sino de que está pagando muchísimo más. Tanto como nunca antes. De hecho, hay empresas que están soportando pérdidas de entre 30.000 y 40.000 euros en la ejecución de encomiendas públicas solo por el extraordinario encarecimiento de las materias primas. Y hay que recordar que en la mayoría de los casos se trata de pymes sin el músculo suficiente para sufrir pérdidas de esa magnitud y que confiaban en superar la crisis del coronavirus con el encargo del cabildo o el ayuntamiento de turno. Ahora, sin embargo, la adjudicación del contrato para la reforma de la carretera o para la remodelación de las dependencias municipales no solo ha dejado de ser tabla de salvación, sino que se ha convertido en un castigo.