La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año no sólo ha sido positiva (el empleo se suele comportar bien normalmente en los meses de verano) sino que ha permitido superar un hito que no se alcanzaba en una década: la barrera de los 20 millones de ocupados. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con el aumento en 359.300 empleos registrado entre julio y septiembre el número total de personas con trabajo alcanzó los 20.031.000; no se veían cifras similares desde antes de la crisis financiera, en el último trimestre de 2008.

Además, el paro bajó notablemente (-127.100 personas), con lo que el número total de desempleados se quedó en 3.416.700; la combinación entre ocupados y desempleados arroja una tasa de paro del 14,57%, siete décimas menos que el trimestre anterior.

Subida de la luz

Y sin embargo estas cifras positivas quedan oscurecidas por otro dato que ha proporcionado también este jueves el INE: el de los precios del mes de octubre, que subió un punto y medio respecto al mes anterior y alcanza así una tasa interanual del 5,5%, la mayor desde 1992, y la décima subida consecutiva. Aunque el dato es un indicador adelantado y los detalles se conocerán en dos semanas, ya se sabe que el principal culpable de este incremento es la subida de la luz, y también han contribuido los carburantes.

La inflación subyacente, que mide la evolución de los precios sin contar los componentes más volátiles (energía y alimentos no elaborados) se situó en cambio en el 1,4%, una brecha de más de 4 puntos con el índice general, algo que no tiene precedentes en toda la serie histórica, que comienza en 1986.