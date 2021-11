Los destinos canarios salen reforzados de la World Travel Market (WTM) tras constatar que "la actividad de ocio y vacaciones emite claras señales de recuperación, que en el caso del mercado británico supone para el Archipiélago una noticia esperanzadora, ya que hablamos de su principal cliente".

Los destinos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) que tuvieron ocasión de asistir a la feria, como aquellos otros que lo hicieron 'on line', "acabaron muy satisfechos de la promoción llevada a cabo y de las reuniones celebradas con turoperadores y líneas aéreas".

Los municipios, que se sumaron a la iniciativa de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, destacaron "la seguridad que ofrecen las Islas en todos los sentidos" y trasladaron el esfuerzo que se está realizando en modernizar la oferta, tanto en digitalización como en sostenibilidad.

El municipio de Pájara presentó la Fuerteventura Kitefoil World Series 2021, un evento deportivo náutico de primer nivel mundial. En el caso de Antigua se dio a conocer la campaña de promoción turística 'Caleta de Fuste, The place I want to be'. Por su parte, La Oliva dio a conocer la 34ª edición del Festival Internacional de Cometas.