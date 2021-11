Refuerzos en los aeropuertos contra el atasco de turistas en las llegadas

¿Pueden pasar dos horas desde que se abren las puertas del avión y un turista llega a su alojamiento? Sí. ¿Es habitual? No. Depende de que el viajero –extranjero, porque a los nacionales ya no se les exige nada– traiga preparada la documentación requerida: pasaporte covid y formulario de control sanitario. También de la gestión previa que se haya hecho para el traslado al hotel o apartamento. En cualquier caso, la vigilancia sanitaria contra la pandemia sí provoca que los movimientos no sean tan ágiles como antes.