La patronal urge a Hacienda a cambiar el sistema de devolución del IGIC al turista

La gran patronal canaria no está conforme con la fórmula escogida por el Gobierno regional para la devolución del IGIC a los turistas no comunitarios, una categoría en la que están incluidos los británicos desde la materialización del brexit. La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) consideran que sería un «paso atrás» que la Agencia Tributaria Canaria se encargase del reintegro de estas cantidades, tal como pretende la Consejería de Hacienda, sobre todo porque la devolución no sería inmediata y, por tanto, el viajero no podría gastar ese dinero durante su estancia en la región.

El proyecto de decreto del Ejecutivo autonómico confiere a la Agencia Tributaria (ATC) la facultad para llevar a cabo la devolución del IGIC a los compradores de bienes y usuarios de servicios que no están obligados al pago de este impuesto, es decir, a los visitantes extracomunitarios. La ATC les reintegraría el importe de lo abonado en concepto de IGIC a través de una transferencia bancaria. El motivo de la controversia no está en que se confiera a la ATC esta facultad, sino en que se le confiera en exclusiva, lo que de facto deja sin posibilidad de comerciar en el Archipiélago a los llamados operadores de tax free, esto es, a las empresas que se dedican al reintegro automático de impuestos a esos extranjeros, básicamente turistas, que no tienen por qué abonarlos. Es precisamente la inmediatez en la devolución que ofrecen estas entidades –a cambio, claro, de un porcentaje– la que hace posible que el visitante de fuera de la Unión Europea destine ese dinero que se le reintegra en nuevas compras o servicios durante su estancia. De hecho, los operadores de tax free ya casi se han convertido en un potencial turístico más. Disponer del dinero Tanto para los viajeros, que pueden disponer de su dinero con rapidez a cambio de un porcentaje de comisión –hay que tener en cuenta que se trata de la devolución de cantidades ya gastadas durante la estancia–, como para el destino, cuyos establecimientos –bares, cafeterías, restaurantes, tiendas de souvenirs...– se benefician de la reinversión de esos fondos. Esto último no es posible, claro, si el turista ha de esperar a que la ATC le ingrese en su cuenta corriente esa parte correspondiente al IGIC satisfecha durante las vacaciones. En definitiva, de lo que se trata es de que el viajero recupere el dinero mientras siga en las Islas y no cuando haya vuelto a Newcastle. No obstante, lo que propone la patronal es que sea el turista el que decida cómo quiere que se le reintegre su dinero, esto es, que la ATC no tenga la exclusividad. Es más, el sector comercial del Archipiélago ve con buenos ojos el sistema DIVA que se emplea en el resto de España, un sistema, según expone la CEOE-Tenerife en una carta remitida al consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que el Ejecutivo estatal pone a disposición de la Comunidad Autónoma. El DIVA es, de hecho, el mismo sistema empleado en el resto de la Unión Europea y en países como Suiza, China, Japón, Estados Unidos, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, México... En cambio, la fórmula que quiere poner en práctica el Gobierno regional «tan solo ha sido adoptada por destinos turísticos menores como Colombia o Tailandia» y con resultados «muy desalentadores». Además, hay que tener en cuenta que los operadores de tax free tendrían que ser autorizados por la ATC, que también «aprobaría las comisiones, por lo que en todo caso estaríamos ante un escenario regulado», explican desde la CCE y la CEOE-Tenerife, las dos principales organizaciones empresariales del Archipiélago, ambas integradas en la CEOE, la gran patronal del país. «La práctica totalidad de los destinos turísticos de importancia mantienen las dos opciones en sus sistemas de devolución», apuntan los empresarios. ‘Cuándo’ más que ‘cuánto’ Tanto el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, como el secretario general de la CCE, José Cristóbal García, hicieron ayer hincapié en que en los sistemas de devolución de impuestos importa más el cuándo que cuánto. «Todos los estudios disponibles indican que al viajero le importa mucho cuándo recibe su dinero y en menor medida cuánto dinero recibe», entre otras cosas porque se trata de unas cantidades que de hecho ya ha abonado y que en su mayor parte va a gastar o regastar en sus vacaciones. Desde la patronal explican que si finalmente es la Agencia Tributaria la encargada en exclusiva de las devoluciones habrá una serie de requisitos que dificultarán el proceso. De entrada sería necesario que en los comercios se cumplimentara el Documento Electrónico de Reembolso (DER), lo que no es necesario cuando el reintegro se hace a través de un operador de tax free.