El Gobierno deja en manos del comercio la devolución inmediata del IGIC a los turistas de terceros países

El comercio canario exige la inmediata digitalización del proceso de devolución de impuestos a los turistas de países de fuera de la Unión Europa (UE) y que el reembolso de las cantidades abonadas en concepto de IGIC se produzca de manera inmediata. La Agencia Tributaria Canaria (ATC) tiene avanzada la creación del sistema informático, pero rechaza que la devolución de las cantidades correspondientes a la figura fiscal que grava el consumo tenga lugar antes de que los visitantes abandonen el Archipiélago. Otra cosa es que los empresarios establezcan "convenios con los operadores de tax free", ha explicado este miércoles la directora de la ATC, Raquel Peligero.

De un lado, el sector comercial, que en esta ocasión tiene una sola voz para defender la conveniencia de que el dinero retorne cuanto antes al bolsillo de los turistas para tener así más posibilidades de nuevas compras que dinamicen la economía del Archipiélago. Del otro, el fisco canario, que subraya que la norma es taxativa al definir este proceso como "una exención a la exportación" y que esta solo se produce "cuando el viajero sale" de las Islas y nunca antes.

Por eso, el borrador de norma no contempla integrar en ella a los operadores de tax free, las empresas que devuelven de inmediato la cantidad correspondiente a los consumidores, les cobran una comisión por ello y se encargan de ajustar cuentas con Hacienda, la canaria en este caso concreto. "Eso es un servicio financiero, equivale a las ofertas de devolución que hacían los bancos para que sus clientes recibieran de inmediato las sumas de las declaraciones de la renta negativas", ha aclarado Peligero.

¿De qué nos sirve?

De tal manera que el texto legislativo que maneja el Ejecutivo autonómico deja el proceso al completo en manos de la ATC, que podrá establecer convenios posteriormente con otros operadores, cuando el sistema se asiente, "pero siempre para que la devolución sea posterior a la salida del turista", ha insistido Peligero. "¿De qué nos sirve que el dinero llegue tres, cuatro o hasta seis meses después a un turista cuando ya está en su casa? Si lo recibe inmediatamente, como ocurre en la Península y Baleares u otros destinos competidores, puede invertirlo en una cena esa misma noche", ha opuesto el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina.

La urgencia de agilizar este proceso se ha hecho mayor con el 'brexit'

La urgencia de implementar herramientas que agilicen este proceso se ha hecho mayor desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Desde la concreción del brexit, los británicos tienen derecho al retorno de las sumas que abonan por el IGIC. La ausencia de premura motivó el pasado verano que el Archipiélago quedara fuera del acuerdo alcanzado entre IAG (Iberia y British Airways, entre otras) y El Corte inglés para, precisamente atraer turismo desde Gran Bretaña.

Los empresarios ponen como ejemplo el sistema DIVA, que utiliza la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Mediante él, los turistas pueden escoger entre percibir el total de la cantidad que les corresponde en un plazo más largo tramitando con Hacienda o recurrir a operadores como Global Exchange, Woonivers o Global Blue, entre otros.

No obstante, Raquel Peligero encuentra grandes diferencias entre uno y otro territorio en el plano fiscal. Las Islas "son una zona de baja tributación", ha subrayado la directora de la ATC, "como lo es Andorra, que no devuelve" el impuesto indirecto. "Las cifras que manejamos nosotros son de entre 200.000 y 300.000 euros anuales por este concepto, no esperamos avalanchas", ha añadido. Además, la norma establecerá una cantidad mínima a partir de la cual para no sobrecargar la gestión de la ATC.