Ignacio de Benito: «Ya hay más de 1.300 empresas canarias participando en la FP Dual»

La tasa de paro, más si cabe la juvenil, es en Canarias muy alta; sin embargo, los empresarios se quejan de que no encuentran trabajadores.

Es un sinsentido que se acrecienta en Canarias o en comunidades como Andalucía, donde el desempleo juvenil sobrepasa el 30% y donde casi ocho de cada diez empresarios, según distintos informes, indican que vienen teniendo o han tenido en algún momento dificultades para encontrar profesionales. Hay un desencaje entre lo que sale del centro educativo y lo que verdaderamente necesita el ámbito empresarial. Por tanto, hay que seguir potenciando la Formación Profesional para ese encaje; hay que seguir trabajando en eso que podríamos calificar como los másteres de la FP, que son los novedosos cursos de especialización; y, en definitiva, hay que potenciar la FP Dual, porque los títulos en nuestro país tardan mucho tiempo en actualizarse. El de automoción, por ejemplo, aún no incluye el vehículo eléctrico. ¿De qué manera podemos solventar eso? Pues con la FP Dual, para que esa formación que no se puede impartir en el centro educativo, donde todavía no hay un vehículo eléctrico y donde no se puede tener lo último de lo último, se reciba en la empresa, que sí tiene los medios.

El papel de la empresa en la FP Dual es preponderante. Ya no solo es empleadora sino también formadora. ¿Tienen las empresas un conocimiento suficiente de este su nuevo papel?

Aún no. Si enumerásemos cuáles son los problemas que todavía tiene este modelo en nuestro país, el principal sería la falta de información. La nueva ley de FP, que viene a potenciar más si cabe la FP Dual, es de abril, pero la ley que puso la primera piedra es del año 2012, cuando hay países de nuestro entorno, como, por ejemplo, Alemania, que empezaron en el año 69. España ha sido de los últimos en implantar el modelo, y por eso falta que las empresas lo conozcan, romper miedos, buscar apoyos... Por eso son importantes el Congreso de Empleo de Canarias o esta misma entrevista, porque hace falta mucha información. Hay que trasladar las ventajas a las familias, a las empresas, a los centros educativos...

Si España es un país de pequeñas empresas, Canarias lo es aún más. ¿Es compatible un tejido productivo tan micro con un modelo formativo que le confiere tanta importancia?

Nos equivocaríamos si pretendiéramos implantar este modelo solo en las grandes empresas, porque sí: en España el 96% son pymes o micropymes. Dicho esto, también es cierto que el 36% del empleo en el país está en manos de esas grandes empresas. Así que, por un lado, es importante, lógicamente, seguir potenciando la FP Dual en esas grandes firmas; y, por otro lado, hay que buscar apoyos para que las pequeñas y medianas empresas, que tienen sus necesidades y carencias, pierdan el miedo. Apoyos no solo económicos. Tal vez ayudarlas mediante la figura del tutor externo, un tutor que ayuda a varias micropymes descargándolas de burocracia para que estas solo se dediquen a formar.

Es un mito eso de que la FP sirve sobre todo a economías industriales como País Vasco y no tanto a regiones tan terciarizadas como las Islas, ¿no?

Ese planteamiento es un error. Insisto en que hay que romper mitos, como ese de que la FP es solo para grandes empresas o este otro de que es solo para el sector industrial. En absoluto. La FP tiene más de 170 títulos. Lo que hace falta es conocer que hay un título para cada uno de los sectores, para cada una de las profesiones. En Canarias hay más de 1.300 empresas participando en la FP Dual, y seguro que entre esas 1.300, una gran parte son pequeñas y medianas, porque ese es el tejido productivo que tenemos.

Volviendo al principio, la tasa de paro juvenil ha llegado a superar en Canarias el 50%. ¿Será posible solucionar esta lacra sin una FP en condiciones?

Este es un tema estructural en el que influyen muchos factores. Ahora bien, sabemos que en esos países de nuestro entorno donde está claramente implantada la FP Dual, las tasas de desempleo son muy muy inferiores a las de nuestro país. No podemos dejar de mirar hacia esos modelos que mejoran la empleabilidad de los jóvenes y que ayudan a las empresas a captar a esos profesionales que no encuentran en la calle y que ahora pueden formar a su imagen y semejanza, por así decirlo.