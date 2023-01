Este domingo, 25 de diciembre, se cumplió un año desde que el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) diera oficialmente por finalizada la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, popularmente bautizado ya como 'Tajogaite' , después de 85 días de actividad, si bien continuó la alerta por la emisión de gases. Canarias retiró 2,7 millones de kilos de plátanos del mercado peninsular en 2022 pese a la pérdida de cultivos por el volcán de La Palma.

"Desde hace meses comprar plátano de Canarias no es una opción que me suela plantear, intento comprar banana u otro tipo de frutas porque los precios son elevados", explica Cristina Hernández, de Almería. "Aunque he notado que los precios han bajado un poco, hace meses que he tenido que pensar en otras opciones", explica Elena Rodríguez, que consume plátanos habitualmente en un barrio de Madrid. Al encarecimiento del plátano se suma la caída del poder adquisitivo de los españoles. "Ha disminuido el consumo del plátano de Canarias por los altos precio y por la baja capacidad de compra", explicó el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) Domingo Martín en los micrófonos de Radio Club Tenerife.

"Ha colapsado el mercado a partir de noviembre o diciembre. El consumo no ha respondido, por eso se llevan a cabo retiradas, para evitar que los precios sigan bajando a partir de un nivel. Sin embargo, ha seguido bajando, porque no ha sido suficiente la retirada", añade Martín.

Se están destinando a la pica alrededor de 700.000 kilos cada semana.

Afectados por el volcán afirman que la alcaldesa de Los Llanos les niega el agua potable

La Plataforma de Afectados de Puerto Naos y La Bombilla Jaraco acusa a la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García Leal, de mentir sobre quién niega el agua en sus propiedades. Los vecinos exigen que se vuelva a dar servicio a las casas que siguen dentro de los límites de exclusión, para de esa manera contribuir a aminorar la presencia de gases en la zona.

Los afectados aseguran que han recibido un comunicado, expedido por el jefe de Sección de Salud Pública, donde «dice claramente», que no consta ningún informe técnico-sanitario desde su área recomendando de forma restrictiva no poner el agua en las zonas de Puerto Naos y La Bombilla, y añade su carta dirigida al gabinete jurídico, que lo que solicitan los vecinos es una encomienda atribuida al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Ayuntamiento de Tazacorte.

El pasado 18 de noviembre, en una de las reuniones celebradas sobre la reconstrucción del Valle, los afectados y excluidos para acceder a sus propiedades en las zonas costeras de Puerto Naos y La Bombilla, preguntaron de nuevo a Noelia García por qué un derecho constitucional como abastecer de agua a personas, se vulneraba desde hace un año aproximadamente. La alcaldesa respondió que en reiteradas ocasiones había manifestado que, debido a un informe expedido por Salud Pública, se aconsejaba «no poner el agua en las zonas».

Desde la Plataforma Jaraco, a través de su gabinete jurídico, se solicitó de forma oficial a Salud Pública el informe mencionado que reflejaba esa acción por parte de este organismo «donde no consta ningún informe técnico-sanitario desde su área recomendando de forma restrictiva no poner el agua en las zonas de Puerto Naos y La Bombilla», indican.

Asimismo, señalan que en dicha reunión en la que se encontraba no solo el presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, sino también la consejera de Emergencias, Nieves Rosa Arroyo, «ambos apoyaron esta explicación, sabiendo que no era real, faltando una vez más a la verdad y el respeto con el propietario afectado y excluido».