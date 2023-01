La nueva sesión de Bizarrap y Shakira está siendo enormemente viral en las redes sociales por los dardos envenenados que lanza la artista en dirección a su exnovio Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía. Shakira no ha podido dejar de hacer referencia a una de las pasiones de Gerard Piqué, los relojes. Y lo ha hecho con una comparación entre ella y la actual novia de 22 años del ex futbolista del FC Barcelona: “Cambiaste un Rolex por un Casio”.

La marca tampoco ha desaprovechado la oportunidad y, con el hervidero de las redes sociales y la enorme polémica desatada, ha reaccionado con humor a la mención. Algo que ha generado una reacción “brutal” de los usuarios y un crecimiento del 60% de sus seguidores en sus rrss -pasando de 70.000 a 112.000- en Instagram (su cuenta principal). Por otro lado, la empresa prevé que las ventas repunten a raíz del revuelo y teme que podría llegar a haber falta de 'stock' para esta subida, según explica el director de márquetin global en España y Portugal, David Zuazua.

“Cuando haces una campaña de márquetin se trabaja por resaltar los atributos de los productos. Pero, en este caso ha sido espontáneo por parte de los usuarios de las redes. Nosotros no hemos hecho nada”, añade Zuazua. Lo que tenían claro era que no contestar "no era una opción" y que tampoco se podía hacer de “cualquier manera, sino de forma elegante”.

El directivo relata que se enteró del revuelo no por redes sociales o por la propia empresa, sino que fue al levantarse y ver el video. “Vi que todos estaban de parte de la marca. Ahora queremos seguir creciendo”, expresa. “Una nota negativa ha servido para demostrar lo que gustan nuestros productos”.

Los clientes piden todo tipo de relojes, pero los que están recibiendo más atención por parte de los clientes son los CASIO A168 en plateado y dorado, los modelos de referencia. “Son los de toda la vida y en días como estos, los que la gente pide más”, indica el director de márquetin.

A las pocas horas de la publicación del 'hit', la marca ya respondió en Instagram: “Nos encanta que nos salpique”. Y, junto a la marca Twingo -también afectada por los dardos de Shakira- se convirtió en 'trending topic' en Twitter durante el día de la publicación.

Han sido muchas las marcas que han tratado de hacer negocio a través de las redes sociales con memes y tuits ingeniosos, con los que han interactuado millones de usuarios. Aunque los que están haciendo un mayor negocio son, evidentemente, Bizarrap y la colombiana. Según cálculos de Activos, la BZRP Music Session #53 produjo en tan solo 24 horas 21 millones de euros en ingresos, al acumular en YouTube y Spotify unos 45 millones de reproducciones. Y es que, Spotify paga alrededor de 0,037 céntimos y YouTube 0,0069 céntimos por cada reproducción.