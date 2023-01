Agricultura quiere que el 50% del producto que se consume en los hoteles sea de origen local

Los turistas representan el 19% de las personas que se encuentran ahora mismo en el Archipiélago. Los foráneos consumen producto canario, pero el Gobierno desea incrementar la cifra. Concretamente, el objetivo es que en torno al 50% del abastecimiento de hoteles y restaurantes sea 'made in' Canarias, así lo ha señalado el Viceconsejero de Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, en la rueda de prensa de presentación de la renovación del "Programa de encuentros con el producto local". La iniciativa está organizada en colaboración con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y busca poner en contacto a responsables de compra del sector hotelero con productores de la tierra. Mientras, José María Mañaricua, presidente de la FETH, reprocha al Ejecutivo las trabas burocráticas que existen a la hora de comprar directamente al productor canario. "Aquí no tenemos acceso a la venta de atún rojo. Hay que comprarlo en Madrid a 50 euros porque no podemos comprarlo en Arguineguín directamente a los pescadores, que nos saldría mucho más barato", declaró Mañaricua.

"Queremos romper el mito negativo de que los hoteles de Canarias no tiran del sector primario", apunta De la Bárcena. Asegura que el sector turístico siempre ha apostado por los productos locales y que, con estos encuentros, se pretende fomentar la venta en Gran Canaria. Para ello, se desarrollarán reuniones bimestrales, seis al año, entre jefes de compra de hoteles y restaurantes de Gran Canaria y productores pesqueros, bodegueros y queseros. Las fechas de esos encuentros todavía no se han definido. "El objetivo es proteger el paisaje, nuestras cumbres y medianías, ayudando a los agricultores, algo fundamental en el desarrollo del turismo" afirmó Mañaricua. El programa lleva ya un año y medio en marcha. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la empresa pública GMR Canarias, actúa como intermediaria para facilitar a pequeños agricultores, bodegueros, pescadores y queseros la venta y el acceso al mercado. GMR presta la infraestructura necesaria para que, por ejemplo, no se rompa la cadena frío y los productos continúen poseyendo una calidad optima para el consumo. "Queremos que haya un abastecimiento estable a lo largo del año que ayude a organizar la producción agrícola y favorezca la estabilidad de los precios de los productos durante la temporada turística de invierno y verano", declaró De la Bárcena. La segunda parte del programa se hará con productores de gofio, miel y frutas y hortalizas.