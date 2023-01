Más de la mitad de las empresas con un plan de igualdad carecen de un protocolo específico en caso de acoso sexual, pese a estar obligadas por ley a ello. Así lo constata un informe elaborado por la consultora y ETT Adecco, en el que analiza 300 planes de igualdad actualmente registrados y en vigor en España. Los planes de igualdad son una documentación obligatoria para toda empresa de 50 o más trabajadores en plantilla, que debe incorporar una serie de actuaciones, como una auditoria salarial -para saber si los hombres cobran de media más que las mujeres y cuánto- y un plan de prevención y protocolo de actuación contra el acoso sexual.

Adecco ha analizado 300 planes de igualdad y la mitad carecen de un protocolo de este tipo. A esa ausencia se sumarían todas aquellas empresas que tienen la obligación de tener un plan de igualdad pero carecen del mismo, que son la mayoría. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo el pasado marzo -cuando entró en vigor plenamente la normativa, solo una de cada tres empresas tiene registrado un plan de igualdad.

Si una compañía de 50 o más trabajadores carece de este requisito normativo puede ser sancionado con una falta grave, cuyo importe oscila entre 751 y 7.500 euros, dependiendo del criterio del inspector.

Según el análisis de Adecco, aquellas empresas que sí disponen de un protocolo en caso de acoso sexual no siempre disponen de uno realmente efectivo. Los fallos más comunes son la ausencia de instrucciones "que contemplen mecanismos de denuncia como ante quién se debe denunciar, de qué modo o la garantía de confidencialidad del denunciante". La consultora también detecta "una tendencia a unificar en un solo procedimiento la detección, prevención y denuncia de diferentes tipos de acoso".

Brecha de hasta el 34%

El documento de Adecco también analiza deficiencias en otros aspectos que debiera incluir el plan de igualdad, como es el caso de la auditoría retributiva. Y es que más de la mitad (52%) no cuenta con un proceso objetivo para la selección de personal, un 63% no tiene una política definida de promoción salarial y un 41% de las empresas no tiene un sistema objetivo para valorar cuánto debiera cobrar cada trabajador dentro de la empresa. El resultado de estas carencias es una brecha salarial dentro de las organizaciones, que en algunos sectores, como la alimentación, asciende, de media, al 34%.

Según el análisis de Adecco, el 60% de las compañías dedicadas a la alimentación, ya sean comercializadores o distribuidores, tiene entre sus filas una brecha de más del 25%, algo que si sucede la ley obliga a justificarlo debidamente para no incurrir en una falta sancionable. Otros gremios con una brecha salarial superior al 25% son las compañías dedicadas a la tecnología (42%) y las industrias químicas (50%). De media, Adecco ubica la brecha salarial en términos generales en el 11,8%, un dato inferior al que muestran otras comparativas, como la de la encuesta de estructura salarial del INE, que la cuantifica en el 18,7% (en 2020).