El canario medio tuvo que dedicar el 49% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2022, frente al 40% que necesitaba en 2021, según el estudio "Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2022" basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En 2022, el precio de la vivienda en alquiler en Canarias cerró con un incremento anual del 16,9% y situó el precio en diciembre en 11,26 euros/m2 al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de Canarias registrado por InfoJobs, que en 2022 era de 21.897 euros (1.825 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los canarios tuvieron que dedicar un 49% del sueldo al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler.

"Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años. El encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda. En estos momentos se encuentra más de 10 puntos por encima de la cifra de hace 10 años. Solo dos comunidades autónomas presentan niveles sanos. El resto, a nivel general y sobre todo en las zonas tensionadas es evidente que la problemática de acceso al alquiler se agrava cada vez más", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs comenta: "El promedio salarial bruto mensual en InfoJobs en 2022 ha alcanzado los 2.033 euros (-0,7% con respecto a 2021). Esto supone una pérdida del 6,4% en el poder adquisitivo, si tenemos en cuenta que la inflación cerró en un 5,7%". Pérez añade: "las subidas salariales se han dado solo en determinados sectores profesionales, más tensionados por la falta de personal, como informática y telecomunicaciones, construcción y turismo y restauración, lo cual genera también diferencias territoriales".

Por comunidades autónomas

En el último año, en diez comunidades autónomas se ha incrementado el dinero destinado a pagar el alquiler, mientras que, en siete de ellas, el porcentaje ha disminuido. En Baleares, una de las comunidades que destina el mayor porcentaje de sueldo bruto al pago del alquiler, se ha pasado del 49% en 2021 al 58% en 2022, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.Si analizamos al detalle Baleares, vemos que el precio de la vivienda en alquiler cerró 2022 con un incremento anual del 18,2% y situó el precio de diciembre en 14,16 euros/m2 al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Baleares registrado por InfoJobs, que en 2022 era de 23.292 euros (1.941 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los baleares tuvieron que destinar el 58% de su sueldo bruto al pago del alquiler.

Viendo los datos en conjunto, el orden de las comunidades autónomas que dedican más dinero de sus sueldos a pagar el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados es: Baleares (58% del sueldo bruto), Cataluña (58%), Madrid (57%), País Vasco (52%), Canarias (49%), Cantabria (43%), Comunitat Valenciana (42%), Navarra (40%), Andalucía (38%), Aragón (36%), Galicia (35%), Asturias (33%), Castilla y León (33%), La Rioja (33%), Región de Murcia (32%), Extremadura (25%) y Castilla-La Mancha (24%).

Por provincias

Según el salario medio de los canarios y el valor del metro cuadrado de las viviendas en alquiler en 2022, los residentes en Las Palmas destinaron más del 30% de su sueldo bruto al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados.

Si analizamos al detalle Las Palmas, la provincia con el metro cuadrado más caro, vemos que el precio de la vivienda en alquiler cerró 2022 con un incremento anual del 16,6% y situó el precio de diciembre en 11,61 euros/m2 al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Las Palmas registrado por InfoJobs, que en 2022 era de 21.726 euros (1.811 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los palmenses tuvieron que destinar el 51% de su sueldo a pagar su vivienda en alquiler.

Por su parte, los residentes en Santa Cruz de Tenerife destinaron el 47% de su sueldo al pago del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados.

* Nota metodológica del análisis:

Los datos de este análisis han sido obtenidos calculando la relación entre el salario promedio bruto anual ofrecido por las empresas en InfoJobs en 2022, que según los datos del Informe Anual InfoJobs se situaba en 24.395 euros anuales, y el precio medio de vivienda, que calcula el portal Fotocasa a través de su índice inmobiliario desde hace más de 17 años. Más concretamente, se refiere al alquiler de una vivienda media en España, de 80 m2, cuyo coste es de 11,03 euros el metro cuadrado al mes (a fecha de diciembre de 2022).