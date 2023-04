Hoy arranca uno de los momentos claves en la economía de muchas familias: la declaración de la renta. Desde el 11 de abril Hacienda ha dado el pistoletazo de salida para que los contribuyentes aclaren la situación fiscal del ejercicio de 2022. El tema de los impuestos es algo que preocupa mucho a los españoles y suelen surgir muchas dudas al respecto, como por ejemplo: cuál es la cantidad máxima recibida en una donación que hay que declarar.

Lo primero que hay que aclarar es que una donación no se debe reflejar en la declaración de la renta, pero esto no significa que no vaya gravada con impuestos ya que en este caso lo hace el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Como en todo movimiento de dinero que se realiza en el país existen unos límites que Hacienda ha querido aclarar.

Algunos consideran que realizar las donaciones es más positivo que hacerlo a través de las herencias, ya que en este caso el donante tiene más poder de decisión sobre las donaciones. Además, tampoco deja deuda a quien la recibe como sí que puede ocurrir en el caso de las herencias.

¿Cuándo hay que pagar impuestos?

La Agencia Tributaria ha querido aclarar que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está regulado por las Comunidades Autónomas, así que dependiendo del territorio en el que nos encontremos será una cifra u otra. En algunas leyes autonómicas se incluyen bonificaciones para las donaciones, aunque en todas las autonomías hay que realizar el proceso. Existe una cantidad de dinero que hace “sonar las alarmas” de Hacienda.

Las entidades financieras tienen la obligación de informar a la Agencia Tributaria de los movimientos bancarios que se realizan cuando se supera la cantidad de 3.000 euros. Aunque el fisco puede investigar cualquier transacción cuando sospeche que se puede estar intentando realizar alguna actividad fraudulenta.

Para intentar evitar sanciones, en el caso de realizar o recibir una donación por una cantidad superior a los 3.000 euros, se debe rellenar el modelo 651 de la Agencia Tributaria para incluir las donaciones en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se realiza la donación. Esta es la manera que tiene Hacienda de controlar estos movimientos de dinero.