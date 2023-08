El Grupo Social ONCE alcanzó en 2022 sus máximos históricos de retorno social para la ciudadanía en generación de empleo para personas con discapacidad (13.230 nuevos puestos, 827 en Canarias), inversión destinada a estas personas (230 millones de euros, 36.332.704 euros en nuestra comunidad) y pago de premios a los clientes de sus loterías responsables, seguras y sociales, con 1.372 millones de reparto de ilusión por todos los rincones de España, de los que 91.216.000 euros se repartieron aquí, en Canarias.

Son los datos más destacados del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022 que, en palabras del delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y del presidente del Consejo Territorial, Miguel Ángel Déniz, son “la demostración de que es posible combinar el compromiso adquirido con la sociedad con un modelo de rentabilidad económica y social basado esencialmente en el retorno social, esto es, en devolver a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella, multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, tecnología, innovación, autonomía, inclusión… oportunidades de vida”.

En 2022, el Grupo Social ONCE ha realizado un impulso sin precedentes a dos realidades que forman parte de su ADN: la igualdad a través del empleo para personas con discapacidad y la igualdad para mujeres. Ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%; y en 1,5 puntos el porcentaje de mujeres, hasta el 44,3%. En total, 68.705 trabajadores y trabajadoras (3075 en Canarias), cuarto empleador no público estatal en España, primero del mundo en personas con discapacidad (42.844) y con 30.434 mujeres en plantilla.

El pasado ejercicio se superó además la serie histórica de impulso al empleo de personas con discapacidad desde el Grupo Social ONCE (con la colaboración de terceras entidades), con 13.230 nuevos puestos de trabajo repartidos entre 818 ocupados por personas con discapacidad visual; 5.327 con discapacidad física; 980 para personas sordas; 2.391 con discapacidad intelectual; 2.327 puestos para quienes tienen discapacidad psicosocial (anteriormente enfermedad mental); y 1.387 más con otras discapacidades diferentes. De estos, 827 se crearon en Canarias, lo que da una idea del esfuerzo y el trabajo para lograr empleo para estas personas.

Por otra parte, el Grupo Social ONCE firmó en 2022 un total de 8.401 contratos indefinidos, de los que 1.155 lo fueron para vendedores de los productos de lotería (98 en Canarias), y logró 259 puestos de trabajo para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

Juego responsable

ONCE elevó un 8,5% sus ventas de productos de lotería responsable, segura y social hasta los 2.426 millones de euros. De esta cantidad, el primer gran retorno es una lluvia de 1.372 millones de euros repartidos por todo el país (un 55,3% de las ventas). En Canarias, los premios que llegaron a los ciudadanos ascendieron a 91.216.000 euros.

Del total de ingresos, un 32,6% se destina a salarios y gastos de gestión; un 9,5% se invierte íntegramente en servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad (unos 230 millones de euros en toda España, 36.332.704 en Canarias); y el resto 2,6% en una prima de participación de la plantilla, programas de investigación e inversiones futuras.

Los ingresos permitieron, entre otras muchas acciones, acoger a 3.100 personas que perdieron la vista en 2022, 106 en Canarias, y recibieron la atención personalizada con la que ya cuentan las 70.490 personas ciegas afiliadas a la ONCE, quienes reciben el apoyo integral de más de 1.500 profesionales, por ejemplo, con más de 92.500 horas de mediación específica para personas con sordoceguera, cobertura de 7.200 estudiantes ciegos o 130 nuevos perros guía. En Canarias se cuenta con 49 perros guía.

El retorno a la ciudadanía continuó con la labor de Fundación ONCE, que distribuyó en 2022 un total de 115,6 millones (un 3% de las ventas de ONCE y cogestión de Fondo Social Europeo) entre más de 1.000 organizaciones sociales de la discapacidad en todos los rincones de España, 31 proyectos aprobados, 22 entidades distintas atendidas y 47 becas concedidas en Canarias, que pudieron hacer realidad 2.584 proyectos de empleo, formación o accesibilidad. Sin olvidar 1.071 becas para estudiantes con discapacidad, principalmente universitarios, y otras casi 1.000 del Programa Reina Letizia para la Inclusión, que gestiona la Fundación ONCE.

Gran parte de esta acción se apoya en la gestión de un modelo de Juego Responsable, seguro y social, con 85 años de historia a pie de calle de la mano de más de 19.500 vendedores y vendedoras, 1.190 en Canarias, todos ellos personas con discapacidad. Los productos de lotería superan cada año los más estrictos controles de la Administración, de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y de la Asociación de Loterías Europeas (EL) y, en 2022, recibieron un sello especial por lograr por quinta vez consecutiva los máximos estándares de juego responsable fijados por European Lotteries (EL), organización marco de las loterías estatales de Europa.

Empresas sociales

Ilunion cerró 2022 con un récord de ventas de 1.000,2 millones de euros (+10,6%) y más de 1.000 nuevos puestos de trabajo, que le sitúan como gran empleador de personas con discapacidad (42,8% de su plantilla). Cuenta con 480 centros de trabajo (49% centros especiales de empleo de iniciativa social), de los que en Canarias hay 26 Centros de trabajo, 17 Centros Especiales de Empleo y un nuevo Hotel de la Cadena ILUNION Hotels en Lanzarote, con presencia en todas las provincias, lo que le convierte en motor de la economía local y fijador de empleo y actividad. Además, en el ejercicio 2022, se realizaron inversiones por 91 millones de euros, 28.360.095,19 euros en nuestras islas.

En los últimos años, las empresas del Grupo Social ONCE han impulsado la contratación de personas en riesgo de exclusión, como 119 mujeres víctimas de violencia de género, 28 refugiados ucranianos y otras 293 personas vulnerables. Y mantienen la vocación internacional, por ejemplo, en Colombia, donde trabajan 349 personas en dos plantas de lavandería industrial en Bogotá y Medellín, de las que 193 tienen algún tipo de discapacidad.