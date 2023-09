Binter se adjudica el ‘handling’ en los tres grandes aeropuertos canarios

La apuesta de Binter por el negocio del handling le ha salido casi redonda. La compañía canaria se ha adjudicado tres de las seis licencias ofertadas por Aena para prestar el servicio de asistencia en tierra –el handling– en los tres grandes aeropuertos de la región: los de Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte. La firma entra así de lleno en una actividad que cada año mueve en las Islas alrededor de 300 millones de euros, un volumen de negocio que en su mayor parte se genera precisamente en los tres principales aeródromos del Archipiélago.

Aena, la empresa semipública encargada de la gestión de la red nacional de aeropuertos, resolvió este martes la adjudicación de las 43 licencias que habilitan para dar servicios de asistencia en tierra, y más en concreto el servicio de rampa, en los 41 grandes aeródromos españoles. Por un lado, Binter licitó a través de su filial Atlántica Handling los permisos para encargarse de este servicio en las islas verdes –La Palma, La Gomera y El Hierro–; y, por otro lado, selló una alianza con el gigante Menzies Aviation para pujar por las licencias para los restantes cinco aeropuertos canarios. Las propuestas de Atlántica Handling para las islas verdes no resultaron las más valoradas. En La Palma, el servicio de rampa lo prestaba hasta ahora Iberia, que renueva la concesión para los próximos siete años, aunque ya no lo hará en solitario. El aeródromo palmero pasa de una a dos licencias, y la segunda se la ha quedado la multinacional de origen belga Aviapartner. Es más, Aviapartner también logra adjudicarse el handling en los aeropuertos de La Gomera y El Hierro, donde hasta ahora operaba Atlántica. No obstante, el grueso del negocio no está en las islas verdes, donde, por otra parte, Binter seguirá trabajando con la fórmula del autohandling –la aerolínea canaria no depende de terceros para la asistencia en tierra–. Donde en verdad se concentra la actividad es en los restantes cinco aeródromos, que tienen un tráfico constante de aeronaves que, claro, precisan de esa asistencia en tierra.

El grupo isleño entra de lleno en una actividad que genera unos 300 millones al año en la región

En el caso del aeropuerto de Lanzarote, Aviapartner mantiene la licencia que ya poseía, mientras que la suiza Swissport pierde la suya en favor de Groundforce, filial del grupo Globalia –matriz de Air Europa– para el negocio del handling. En Fuerteventura no hay cambios y tanto Aviapartner como Groundforce seguirán ofreciendo el servicio de rampa durante los próximos siete años. Sin embargo, sí hay cambios, y de calado, en Tenerife Norte y en las dos joyas de la corona de la red regional de aeropuertos: Gran Canaria y Tenerife Sur.

En el aeródromo de Los Rodeos, al norte de la isla del Teide, Iberia mantiene la licencia que ya tenía y la dupla Binter-Menzies le arrebata la segunda a Groundforce. En el Reina Sofía, al sur de Tenerife, la belga Aviapartner –propiedad del fondo de capital riesgo HIG– consigue conservar su permiso, pero la alianza canario-kuwaití –el grupo Agility, de ese país del golfo Pérsico, cerró hace poco más de un año la compra de la hasta entonces británica Menzies– le da el sorpasso a Iberia y se queda con su licencia. Y lo mismo ocurre en Gran Canaria, donde se mantiene Groundforce y se repite el sorpasso de Binter-Menzies a Iberia.

La multinacional tiene el 60% de la sociedad y la aerolínea canaria, el 40% restante

Así que con su entrada al negocio del handling en los tres principales aeropuertos de la Comunidad Autónoma, Binter anota un nuevo hito en su trayectoria. Desde la compañía de capital canario reafirmaron este martes sus compromisos en materias de inversión y contratación. El plan era invertir unos 35 millones de euros y contratar a unas 1.500 personas en caso de resultar adjudicataria del servicio en los cinco grandes aeródromos de las Islas. Con las licencias para operar en Gran Canaria y Tenerife, la alianza podrá ejecutar la mayor parte de ese plan. Hay que recordar que Menzies Aviation tiene el 60% de la sociedad resultante del acuerdo con Binter. El 40% restante de la joint venture está en manos del grupo empresarial canario que preside Rodolfo Núñez.

Enfado de Iberia

La satisfacción en Binter contrastaba este martes con el malestar en Iberia. Incluso algo más que malestar, ya que la firma del holding angloespañol IAG no dudó en cargar contra Aena tras conocerse la resolución de los contratos. En un contundente comunicado público, Iberia mostró su «perplejidad» por el resultado de la adjudicación de las licencias de handling; defendió su labor en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur, donde asegura operar «con unos índices de puntualidad superiores al 99,5%, muy superior a lo exigido por el pliego»; e incluso anunció el inminente comienzo de «todos los trámites necesarios para la revisión de las puntuaciones del concurso en cada aeropuerto donde no se ha obtenido una de las licencias». La compañía «ejercitará las acciones oportunas que le correspondan», avisa tras recordar que tenía o tiene prevista una inversión de más de 120 millones de euros.