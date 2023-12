Canarias se acerca a Madrid y Cataluña por el liderazgo del tráfico aeroportuario

Canarias está más cerca que nunca de Madrid y Cataluña en el ranking nacional del tráfico aeroportuario. Tras un extraordinario noviembre de 2023, en el que los ocho aeródromos del Archipiélago tuvieron todos más pasajeros que en el mismo mes del año pasado, las Islas no solo se afianzan así en el tercer cajón de esta particular clasificación, sino que de hecho recortan distancias con los aeropuertos madrileño y catalanes. No en vano, ni Barajas ni El Prat consiguen siquiera igualar las cifras de viajeros que se registraron en 2019, el último año antes de la doble crisis de la covid, primero, y de la inflación, después, mientras que siete de los ocho aeródromos canarios –todos menos el de La Palma– sí están por encima de los números prepandemia. En realidad muy por encima.

El aeródromo de La Palma es el único de los ocho insulares que está por debajo de las cifras precrisis Aena, la entidad semipública encargada de la gestión de la red nacional de aeropuertos, actualizó este martes la estadística oficial del tráfico de pasajeros con los datos del mes pasado. Datos que corroboran el extraordinario y hasta cierto punto inesperado boom turístico –o reboom turístico– del que disfruta el Archipiélago desde que se diera carpetazo a la crisis de la covid. En términos interanuales, es decir, en comparación con noviembre de 2022, los aeródromos de la región vieron incrementarse el mes pasado su número de viajeros en porcentajes que oscilan entre el 4,7% de La Palma y Tenerife Norte y el 11,4% de La Gomera. Si el análisis se ciñe a los cinco grandes aeropuertos isleños, esos que superan los cinco millones de pasajeros al año –Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura y Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna–, el incremento de viajeros se movió en noviembre entre ese +4,7% de Los Rodeos y el +10,8% del Reina Sofía, los dos aeródromos tinerfeños. En suma, en toda la red regional de aeropuertos se contabilizó el pasado mes un total de 4,3 millones de pasajeros, un 7,5% más que en noviembre de 2022. Y lo que es más importante: con todos los aeródromos, con la excepción del de la Isla Bonita, en cifras récord. Un nuevo récord que también se establece en el acumulado del año, esto es, en el número de viajeros que utilizó los aeropuertos canarios entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. El tránsito de pasajeros crece más de dos dígitos en Lanzarote, Tenerife Sur y Fuerteventura En ese período, es decir, en lo que va de 2023, se contabilizó en los aeródromos de la Comunidad Autónoma la friolera de 44 millones de pasajeros. Son un 11,8% más que en igual período de 2022 y son, cabe insistir, un nuevo techo histórico. 44 millones de viajeros que sitúan a Canarias como la tercera región del país, y más cerca que nunca de Madrid y, sobre todo, Cataluña. La comunidad capitalina encabeza el ranking con los 55,2 millones de pasajeros que han pasado este año por el macrohub de Barajas, que no por nada es uno de los aeropuertos más transitados no ya de España, sino también de Europa y de buena parte del mundo. En segundo lugar está Cataluña con los poco menos de 49 millones de viajeros que suman El Prat –la gran mayoría, un total de 46 millones–, Girona-Costa Brava, Reus y la aportación testimonial del aeródromo de Sabadell. Sin embargo, y a diferencia de la red aeroportuaria insular, tanto en Madrid como en Cataluña están lejos de su techo de pasajeros, con lo que el Archipiélago les recorta distancias. Esos más de 55 millones de viajeros de Madrid-Barajas son, sin ir más lejos, un 3% menos que en 2019; y los 46 de El Prat aún están un 6,1% por debajo de las cifras precrisis. Así que mientras que los aeródromos canarios no dejan de ganar pasajeros, los de Madrid y Cataluña todavía no alcanzan los números de antes de la covid. El resultado es que la distancia entre las Islas y el segundo cajón del podio se reduce a solo 4,6 millones de viajeros, el mínimo histórico. El cuarto lugar lo ocupa Baleares con 43,1 millones, alrededor de un millón menos que en Canarias.