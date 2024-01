El potaje y la tortilla dejan a Canarias como la región con la mayor subida de precios del país

Canarias despidió 2023 como la Comunidad Autónoma donde más subió el coste de vida. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró el ejercicio en el 3,8% en tasa interanual, siete décimas por encima de la media española y cuatro por encima del 3,4% de Castilla-La Mancha, la siguiente región en que más se encareció la vida el año pasado. Los precios de los servicios y de la cesta de la compra son los principales responsables de que el IPC se incrementara en el Archipiélago como en ninguna otra comunidad, y si hubiera que afinar aún más, bien podría responsabilizarse a la carestía de la tortilla y el potaje, dos de los platos más habituales en las mesas de las familias isleñas. Los huevos, la fruta, las papas y las verduras, sobre todo las verduras, subieron de precio a lo largo de 2023 muy por encima de lo que lo hicieron en el resto del país, y eso que en las otras autonomías también experimentaron notables aumentos. Los consumidores canarios se llevaron así la peor parte de la peor parte.

Lo que más subió de precio en Canarias el año pasado fueron las legumbres –lentejas, garbanzos, judías...– y hortalizas frescas. Un kilo cuesta hoy en los supermercados del Archipiélago un 25,3% más caro, de media, que hace un año. Es decir, que hay que pagar cinco euros para comprar la misma cantidad que antes se adquiría con solo cuatro. La subida media en el conjunto del país fue del 13,2%, un alza más que notable que, sin embargo, palidece ante ese extraordinario 25,3% de las Islas. Nunca costó tanto hacer un potaje de lentejas.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con los precios de las papas, la fruta fresca, los huevos y la leche y sus derivados. En todos los casos experimentaron aumentos mucho mayores que en los supermercados y tiendas del resto de España. Las papas, por ejemplo, se encarecieron en 2023 en Canarias un 18,2%, casi el triple de lo que lo hicieron, de media, en las demás Comunidades Autónomas (6,8%). En cuanto a la fruta, esta subió muchísimo en el país, un 11,8%, pero muchísimo más en el Archipiélago, la friolera de un 16,4%.

+18%

Papas

El precio del kilo de papas era al cierre de 2023 un 18,2% más caro que un año antes. Es una subida extraordinaria que supera en 11,4 puntos el incremento medio en el país.

+25%

Legumbres y hortalizas

Las legumbres y hortalizas frescas se encarecieron en 2023 un más que sensible 13,2% en el conjunto de España, pero es que en Canarias subieron de precio la friolera de un 25,3%.

+16%

Fruta fresca

Como las legumbres y hortalizas, la fruta fresca subió un 11,8% de media en España, si bien en el Archipiélago se encareció mucho más: hasta un 16,4%.



El cartón de huevos sale o salía en las Islas al cierre de 2023 hasta un 10,7% más caro que un año antes, un alza que duplica, y más aún, la registrada a nivel nacional, de solamente un 4,4%. El año incluso terminó en España, en general, con el litro o el cartón de leche un poco más barato que al cierre de 2022, en concreto un 1,3% más barato. En Canarias, en cambio, costaba un 3% más. Un incremento que, claro, se trasladó a los productos lácteos, como los yogures y el queso, que en España subieron de precio una media de solamente el 1,3%, frente al aumento del 7,2% en la región.

Los cereales (7,1%), el pan (3,1%), el pescado (4,5) y los frutos secos (3,4) son otros de los productos habituales en las alacenas de las cocinas canarias que también se encarecieron en mayor medida que en el resto del país. Y todo ello sin mencionar la subida del 33,1% que experimentó la botella de aceite, si bien en este caso sí aumentó más de precio (36,3%) en las demás comunidades.

Respecto de los servicios, los que tienen que ver con la atención médica cuestan o costaban al despedir 2023 un 3,9% más que un año antes, una subida cuatro décimas superior a la media nacional. Y los medicamentos y el material terapéutico se encarecieron un 2,2%, un punto por encima de la media estatal. Además, el coste de la educación –infantil y primaria, secundaria y universitaria– se incrementó en el Archipiélago una media del 4,6%, justo un punto más que en el conjunto del país.

Con todo, lo peor para las familias y empresas de un territorio no es tanto que los precios suban, que también, como que sus ingresos y beneficios no lo hagan al menos en igual medida. Y es justo lo que volvió a ocurrir en las Islas en 2023: la pérdida de poder adquisitivo. No en vano, y frente a ese 3,8% en el que se situó la tasa interanual del IPC al cierre del año pasado, los sueldos de los asalariados canarios se revalorizaron un 3,53%, casi tres décimas menos, con lo que pierden capacidad de compra. Y eso para los 300.000 trabajadores isleños que se beneficiaron de esa subida en sus nóminas, que no llegan a representar ni una tercera parte de los ocupados de la región.