El impuesto de plusvalía deja un 75% menos de ingresos en las arcas locales

Las reclamaciones para demoler el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana arreciaron tras la depreciación de los inmuebles que trajo consigo la crisis de 2008. Lo ayuntamientos seguían cobrando este tributo ligado a la plusvalía que generaba la transmisión de propiedades aun cuando esta no se producía. Si alguien había adquirido una casa en los primeros años de este siglo y se encontraba con unas cuotas hipotecarias a las que no podía hacer frente por perder el empleo tras el crack económico, una de las salidas realistas que tenía era vender. La demanda de casas escaseaba y más aún el crédito, lo que en un escenario de urgencia hacía muy probable tener que desprenderse del activo por un precio inferior al de su adquisición. No existía por tanto plusvalía alguna, pero aun así los ayuntamientos, con la ley en la mano, pasaban la factura de cobro. Hubo de reformarse la norma para terminar con esa incongruencia, pero no pocos ciudadanos tuvieron que rascarse el bolsillo hasta que llegó la decisión del Tribunal Constitucional. | J. G. H.