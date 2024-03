Las empresas aplauden al Gobierno canario por colocarlas en el centro de sus políticas «y no en la diana»

"Es un placer reunirse con un gobierno que cree en las empresas. Desgraciadamente, no encontramos muchos que pongan sobre la mesa la productividad al empezar a hablar". Así aplaudió esta tarde el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, al Ejecutivo isleño por incluir dentro de sus políticas para "mejorar la sociedad" a las pequeñas y medianas firmas (pymes). Una hoja de ruta que dista de la que sigue el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, cuyas medidas a su juicio colocan a estos negocios, que suponen el 85% del tejido productivo del Archipiélago, "en la diana".

Durante un encuentro en la sede de Presidencia de la capital grancanaria con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, Cuerva destacó la "honradez, honestidad" y buen funcionamiento del diálogo social en las Islas, ya que "no se cambian" los acuerdos alcanzados entre gobierno, patronal y sindicatos. "Si se llega un consenso por encima de la mesa, no vale modificarlo por atrás como ocurre a nivel nacional", subrayó el presidente de Cepyme, que acudió a la cita acompañado por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, y el vicepresidente de la organización, José Cristóbal García.

Alertó de las recetas "populistas y cortoplacistas" que ha puesto en marcha la cartera de Díaz desde Madrid, que hacen flaco favor a los problemas de competitividad y productividad que padece Canarias, recalcó. En concreto, advirtió de la subida a 1.134 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del pasado mes sin el visto bueno de los empresarios. ¿Por qué esta iniciativa desincentiva la actividad económica? El "mantra" de aumentar el SMI hasta el umbral del 60% del sueldo medio que existe en el país, sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada territorio, ha provocado que el mínimo en Canarias ya esté por encima de esa meta, y que actualmente suponga el 68,5% del salario promedio, lo que destruye empleo y propicia menor número de contrataciones, apuntó Cuerva. "Roza el 70% en el caso de las pymes isleñas", añadió.

Pero, ¿qué es la productividad? Es la riqueza que puede generar un trabajador durante su jornada laboral, el ‘talón de Aquiles’ de la economía canaria. En el Archipiélago, un empleado del principal sector isleño, el terciario, produjo en 2022 un total de 44.632 euros. El dato implica una subida de 2,6% en comparación con el año anterior, pero todavía está lejos de los 57.915 euros de la media nacional. De hecho, si Canarias tuviera la misma productividad que esa media del Estado en su sector más potente, habría aportado en 2022 un total de 10.960 millones de euros más a su Producto Interior Bruto (PIB).

Los trabajadores pobres

"Con falta de productividad no estamos diciendo que los trabajadores no cumplan con sus objetivos, ese es un punto de vista erróneo", aseguró Domínguez. Incidió en que para aplacar el problema es vital buscar herramientas que mejoren la eficiencia, cosa que pasa por mejorar a su vez la formación que reciben los trabajadores, para que el puesto que desempeñaban produzca mayor rentabilidad. "Ahí es donde tenemos que centrarnos. Estamos formando a personas para empleos que ya no existen o que están copados, y no para los trabajos emergentes. Por lo tanto, hay un divorcio entre la oferta y la demanda que debemos corregir", señaló.

El vicepresidente enfatizó en que esa "unilateralidad" de las políticas dictadas por el Ministerio de Trabajo tampoco ayudan a amortiguar los preocupantes datos de pobreza del Archipiélago. En 2023, el 33,8% de los isleños estuvo en riesgo de caer en la exclusión social, 2,4 puntos menos que en 2022, lo que devuelve a la autonomía a niveles de 2014, pero continúa como la cuarta tasa más alta del país. "Insisto, son cifras muy grandes en comparación con el resto de España. Necesitamos trabajar con el sector empresarial para generar empleo de calidad. Estamos dispuestos a poner en marcha herramientas porque ese nuevo concepto de empleados pobres no nos gusta", indicó Domínguez, quien no encuentra razonable que un canario que dedica su esfuerzo y tiempo a trabajar, luego no reciba la debida rentabilidad.

El consejero también recordó que este año Canarias ha comenzado a aplicar la cuota cero para los nuevos autónomos, que tiene carácter retroactivo para los inscritos en 2023, una medida que considera vital para atraer inversión, así como crear firmas y puestos de trabajo. Además, hoy en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la creación de una comisión de apoyo a emprendedores, autónomos y pymes. Esta se encargará de coordinar las políticas transversales que afecten al colectivo, emitir informes sobre proyectos legislativos y estudios relacionados con la situación del mismo.