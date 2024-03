Un matrimonio de Fuerteventura se libra de una deuda de 142.300 euros

El matrimonio de J. L. y M. E., conocidos como Pájara, recurrieron a esta vía legal después de haber agotado todas las alternativas y verse abrumados por una enorme cantidad de deudas. "Nuestra situación financiera se volvió complicada", afirman. "Llegó un punto en el que parecía imposible salir de la espiral de endeudamiento, pero el respaldo legal y el compromiso del equipo de Canarias Sin Deuda fueron fundamentales", explica J. L.

El peso económico al que se enfrentaban se originó por los costos universitarios de sus dos hijos. Para apoyar económicamente a sus hijos y cubrir los gastos básicos, J. L. renunció a su empleo para abrir un negocio de restauración, solicitando varios préstamos para comprar equipamiento y remodelar el local. Después de enfrentar varios problemas y la paralización de la obra, tuvo que alquilar otro local ya renovado, recurriendo nuevamente a financiamiento externo. En esta difícil situación, M. E. fue puesta en un ERTE, reduciendo aún más los ingresos familiares. Al no poder mantener el restaurante, J. L. se vio obligado a cerrar el negocio, a pesar de todos los esfuerzos por sacarlo adelante.

El rol de Canarias Sin Deuda

Según Samuel Díaz, abogado y responsable de la oficina de Canarias Sin Deuda en Las Palmas: "En este caso, nuestros clientes intentaron de todas las maneras posibles mejorar su situación económica, mientras enfrentaban los gastos universitarios de sus hijos en otra isla y las complicaciones asociadas con su negocio. Cumplían con todos los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y finalmente han logrado obtener una nueva oportunidad sin deudas".

