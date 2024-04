El Banco de España advierte de que solo aumentar la oferta solucionará el problema de la vivienda

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha resaltado este miércoles que España sufre un "problema de accesibilidad" a la vivienda y ha añadido que la única forma de solucionarlo es aumentar los inmuebles disponibles. "Creemos que el problema está en la oferta y, por tanto, cualquier medida que no vaya en la dirección de incentivar y promover la oferta, también desde el sector público, no va a resolver el problema. Y además creo que es muy importante tomárselo muy en serio desde muy pronto, porque todos sabemos los desfases que existen en la construcción: uno puede pretender, pero no lo va a lograr, cerrar la brecha entre demanda y oferta en un intervalo muy corto de tiempo, se necesitan años", ha advertido durante una conferencia organizada por el Círculo Ecuestre en Barcelona.

Aunque no lo ha apuntado de forma expresa, el mensaje ha sonado a una refutación de las políticas dedicadas a limitar las subidas de precios del alquiler, como las contempladas por la reciente ley estatal de vivienda para las zonas tensionadas, que de momento solo Catalunya ha decidido aplicar. En abril del año pasado, de hecho, Hernández de Cos ya alertó de que dicha norma "puede tener efectos negativos sobre la oferta y, por tanto, acabar provocando el efecto contrario al que se pretende".

El gobernador, en esta línea, ha reconocido que el Banco de España está "preocupado" por el problema de la vivienda, hasta el punto de dedicarle un capítulo específico en su inminente informe anual. Al contrario que en otros momentos, no le preocupa su impacto en la estabilidad financiera, ya que los bancos están concediendo las hipotecas con "condiciones muy prudentes", sino su impacto social y económico. "Donde hay que poner todo el foco es en generar las condiciones para que la oferta se movilice", ha sentenciado.

Impacto de retrasar la jubilación

Hernándes de Cos, asimismo, ha adelantado que el informe anual del Banco de España también incluye un análisis sobre el impacto que han tenido las medidas adoptadas por el Gobierno para retrasar la edad efectiva de jubilación. Así, ha asegurado que "alguna efectividad" han tenido dichas iniciativas, pero ha precisado que han sido insuficientes para cubrir el déficit futuro del sistema que supone la decisión del Congreso de ligar las pensiones a la inflación. En la misma línea, ha insistido en que cubrir dichos desfases de recursos con mayores cotizaciones sociales, como pretende el Gobierno, "no es la vía más adecuada", entre otras razones por la mayor tasa de paro de España respecto al resto de la zona euro.

Como ya adelantó en una reciente entrevista en El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, el gobernado también ha apuntado que su "escenario central" es que el Banco Central Europeo (BCE) comience a bajar los tipos de interés oficiales en su reunión de mediados de junio. Asimismo, ha subrayado la necesidad de que España inicie el proceso de ajuste fiscal cuantos antes, ha resaltado que la incertidumbre sobre la política económica se ha convertido en la principal preocupación de los empresarios, ha lamentado la "falta de capacidad" del sistema política para generar consensos (como la aprobación de los presupuestos del Estado), y ha defendido la conveniencia de que los bancos presenten un nivel de beneficios suficiente para alcanzar una rentabilidad que cubra las exigencias de los inversores.