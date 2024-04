Niño Becerra hace saltar todas las alarmas: "a España le está estallando la falta de una política de vivienda"

Santiago Niño Becerra, conocido economista español, es una de las voces actuales que mayor alcance tiene en redes sociales a la hora de compartir sus análisis y opiniones sobre la actualidad financiera nacional e internacional. En una de sus últimas publicaciones ha querido poner el foco sobre el mercado inmobiliario que está viviendo una situación delicada que afecta a miles de españoles.

La demanda habitacional es un problema en todo el país y así lo analiza el Banco de Españaque recoge en su informe El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad, que a nivel nacional se requiere construir 225.000 nuevas casas este año y el próximo. Un déficit que habría que sumar con el de 365.000 unidades que se arrastran de 2022 y 2023, lo que elevan hasta casi 600.000 las construcciones necesarias. Además, el análisis señala que el déficit de vivienda nueva es particularmente intenso en aquellas comunidades autónomas donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística.

Un obrero de la construcción trabaja en un edificio en Valladolid. / EFE

Falta de vivienda pública

Sobre este asunto ha hablado Santiago Niño Becerra en su cuenta personal de X, anteriormente conocida como Twitter. El experto ha dejado una interensate crítica sobre cómo está afectando esta problemática al país: "Ahora a España le está estallando la falta de una política de vivienda pública social que no hizo en los últimos 50 años. Y a esto añadan la demanda de vivienda turística.

Un tema que ha comentado ya en varias ocasiones en las últimas semanas, coincidiendo con protestas como las que se están viviendo actualmente en Canarias, donde una de las reivindicaciones que se exije al gobierno local es la regulación de la vivienda vacacional por el impacto que esta tiene sobre el mercado de alquiler.

¿Afecta la vivienda vacacional en zonas turísticas?

Sobre esta cuestión, también hablaba hace unos días en el periódico LA PROVINCIA, Miguel Ángel Rodríguez, Director General de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno Canario.

Al ser preguntando sobre existía una correlación directa en el boom del alquiler vacacional y el incremento de los alquileres residenciales, Rodriguez aclaraba: "Lo que pasa en Canarias no es diferente a lo que pasa en otras ciudades donde han tenido que tomar medidas como en Madrid, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Florencia, París o Amsterdam. ¿Que incide? Es incuestionable porque es un sistema de vasos comunicantes. Eso no quiere decir que la responsabilidad del incremento de los alquileres, que es brutal en muchos sitios, sea imputable exclusivamente al uso turístico de la vivienda. No es verdad. Es un factor que se une a otros tan o más relevantes como la falta de gestión urbanística para poner suelo donde construir vivienda o la incapacidad del sistema productivo canario para producir más de 3.000 viviendas al año, ya que en los últimos cinco años se hicieron cero viviendas de promoción pública. Sin embargo, por mucha vivienda que seamos capaces de producir, si no se impide que terminen en el uso turístico muchas se nos escaparán. Entonces lo que se está buscando es contener ese fenómeno".