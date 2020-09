El cuarto candidato de Ciudadanos (Cs) al Parlamento Europeo, el abogado y periodista Javier Nart (Laredo, Cantabria, 1947), reclamó ayer la continuidad del "trabajo en conjunto" de los grupos socialista, popular y liberal en la cámara con sedes en Estrasburgo (Francia) y Bruselas (Bélgica) para "conseguir consensos de la mayoría parlamentaria en beneficio de la ciudadanía española" ante la próxima salida del Reino Unido ( brexit) de la Unión Europea (UE). A juicio del actual vicepresidente del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales en Europa (ALDE), el triple acuerdo permitirá mantener el "apoyo especial de la UE a las regiones más frágiles, una condición acrecentada en Canarias como ultraperiferia", a la vista del "muy oscuro" panorama desatado por el brexit sobre, por ejemplo, los sectores isleños del turismo y la agricultura.

Relacionadas La Europa que queremos

"Una vez se produzca la salida, nuestro propósito de mantener unido el mercado único depende de la locura británica, porque discuten sin ponerse de acuerdo entre ellos y no sabemos lo que quieren", lamentó Nart al final de su visita al Archipiélago con motivo de la campaña para las elecciones del 26 de mayo ante el inminente problema para las exportaciones de tomates y plátanos hacia Gran Bretaña. Además, el eurodiputado naranja recordó que al Partido Nacionalista Vasco (PNV), socio de Coalición Canaria (CC) en los comicios comunitarios, "no le importó que los británicos tuvieran que pedir visado para llegar aquí".

En su opinión, "hay dos tipos de nacionalistas, los de charanga y pandereta, y los que pensamos en las personas, que aprobamos que no se tuvieran que pedir visados, es la diferencia, no defendemos los derechos de las piedras, sino los derechos de los ciudadanos", subrayó Javier Nart tras enmarcar tanto el brexit como el procés catalán en la "búsqueda del útero materno ante problemas socioeconómicos y crisis institucionales, una propia pero falsa seguridad, 'nos salvaremos solos' es mentira". Sin embargo, "el gran problema no es 'qué hay de lo mío', el pequeño ombligo político que sea, sino el reto descomunal de la revolución tecnológica, la informatización, la robotización y la globalización, un terremoto socioeconómico por la concentración minoritaria de la riqueza y la destrucción de las clases medias", argumentó Nart para atribuir el auge de separatismos, pero también de populismos, "no a un proceso ideológico sino a otro estructural económico".

Por ello, el número cuatro de Cs en las elecciones europeas situó la "única alternativa de Europa y, fundamentalmente, de España al terremoto tecnológico en el consenso alrededor de una educación de calidad y competitiva, no tenemos recursos materiales como Qatar o Arabia pero tampoco Finlandia u Holanda y apostaron por el conocimiento. Es el futuro de España y de Canarias", sentenció Javier Nart antes de advertir también sobre la búsqueda de la "cantidad por encima de la calidad, de la masificación o mediterraneización del turismo" en las Islas.