Opta a revalidar su puesto en el Senado, ¿cómo afronta el reto tras una legislatura tan intensa?

Una legislatura muy compleja, con muchísima actividad legislativa y más de 200 leyes aprobadas después de la pandemia. Esta vez afronto el reto con muchas ganas porque creo que se ha hecho una gestión muy buena tanto a nivel del Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Fuerteventura. Hay unas bases asentadas tanto en la cámara territorial como en las reuniones ministeriales, lo que me hace mucha ilusión.

En las más de 400 preguntas por escrito, ahondaba en la Guardia Civil, AENA… ¿Seguirá en esta línea?

En Fuerteventura nos han pedido ayumentar efectivos en la Guardia Civil porque ha crecido tanto a nivel poblacional como turístico, y dada su extensión kilómetrica, presentamos carencias en la plantilla. También, es importante la conectividad aérea con Canarias. De hecho, el grupo territorial de socialistas canarios presentamos una moción para impulsar lo que era el estudio de la tarifa única Canarias-Península para no residentes, tanto para fomentar el turismo peninsular y para los allegados que quieran visitarnos.

Ha hecho hincapié en la construcción de «hoteles justos, socialmente responsables». ¿Podría explicarlo?

No queremos apostar por un crecimiento si no hay una calidad de vida. Tenemos que movernos no solo con el crecimiento económico y turístico, sino en el crecimiento de la calidad laboral y social, además, con la sostenibilidad ambiental como pilar clave. Por otra parte, una de las reivindicaciones es la mejora en los salarios y el nivel de vida, ya que con estos no se llega a final de mes, y este Gobierno sigue apostando por subir el salario mínimo interprofesional. Asimismo, la vivienda, el servicio sociosanitario, especialmente hacia nuestros mayores y la salud mental, están entre las demandas de Fuerteventura.

¿Y qué ocurre con el agua?

Es la prioridad absoluta, además, soy consejera del Cabildo. Las infraestructuras están obsoletas, falta reponer la red y es momento de abordarlo, más cuando encaramos un verano con crecimiento turístico, por lo que se va a notar más presión en la red. Sin embargo, no podemos olvidar que es una competencia del Consejo Insular de Aguas y del Cabildo, ya que el Senado es una cámara legislativa y no de gestión de recursos, pero estaremos al pie del cañón con lo que nos demande la isla.

¿Ve necesaria alguna reforma?

El PSOE ha defendido una reforma del Senado para reforzar su competencia como verdadero foro de las autonomías, aunque ya haya presente una comisión, y hacerlo más ágil.

¿Afectará el cambio de signo político en Canarias al 23J?

Espero que la ciudadanía asuma que tendremos un pacto de izquierda de progreso, con el Partido Socialista al frente, o tendremos un pacto de PP y Vox. Veo el pacto de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias como un guiño también a nivel nacional. Así que espero que, a partir del 23J, la población quiera un gobierno del progreso.