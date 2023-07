Está en la oposición en Telde, tiene cargo en el Cabildo insular, ¿cómo decidió asumir esta candidatura?

Me da cierto vértigo porque es una responsabilidad importantísima. Hay que respaldar a Luis Campos para que llegue al Congreso de los Diputados, no solo porque somos una opción de izquierda y queremos parar a la ultraderecha, sino porque nosotros conocemos muy bien los problemas de esta tierra. Pedro Quevedo ha hecho un excelente trabajo que nosotros tenemos que consolidar y mejorar, y en ello va el progreso de este territorio. En cualquier caso, me debo a mi organización y, de conseguir el escaño, ya se vería qué responsabilidad debo asumir.

El esfuerzo está empantanado por las negociaciones con los demás partidos nacionalistas. ¿Cuál cree que será el sentido del voto?

La polarización está clara. Contra eso, va a luchar Nueva Canarias. Hicimos el esfuerzo para que hubiera ese intento, al igual que hemos contestado en otras ocasiones, pero no pudo ser. Sin embargo, creo que ir solos tiene su lado positivo. Es la oportunidad para coger fuerzas y consolidarnos como la opción nacionalista de Canarias, aunque vamos a tener la misma dificultad que otros partidos con estas características, a excepción del norte de España donde está mucho más arraigado el nacionalismo.

¿Qué propondrá de salir elegida, partiendo de su experiencia como consejera de Industria y Comercio?

Al ponerme al día con el Senado, veo que sí se puede acercar a la calle tanto por su capacidad legislativa, de participación en los Presupuestos Generales del Estado, en la fiscalización que se le hace al Gobierno de España, y a la hora de presentar iniciativas de cara a las comunidades autónomas, y nosotros tenemos mucho que hacer y decir con respecto a esto. Canarias tiene un REF (Régimen Económico y Fiscal) a defender, en materia educativa y de empleo somos una región con unas dificultades en cualificación profesional que se corresponde con los datos de desempleo, así que hay que trabajar en la adaptación de la formación profesional al mercado socioeconómico canario.

Además, tenemos unos problemas muy graves en la migración y necesitamos impulsar una política migratoria de respeto a los derechos humanos a nivel estatal para no convertirnos en islas cárcel, ¡veamos lo que sucedió en Arguineguín! Luego, hay que generalizar la educación de 0 a 3 años y apoyar las bonificaciones al transporte. En materia de comercio, realizamos programas a nivel insular cuya dificultad radica en el entorno del comercio electrónico y la competición con otros territorios. Son asuntos que hay que atajar en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Al igual que ocurre con el transporte de mercancías en el ámbito industrial: hay que blindarlo porque está la economía de las industrias canarias en juego.

¿Qué le dicen los vecinos?

He tenido la suerte de trabajar estos dos mandatos con distintos sectores y el feedback ha sido positivo porque saben que trabajo de la mano de ellos y ellas.

¿Cómo movilizar el voto en una región con tanta abstención?

Hay que ir a votar más que nunca para no sufrir retrocesos en nuestros derechos sociales, educación, política de cuidados o pensiones. No hay que permitir que estas conquistas se las carguen las opciones de ultraderecha.