La candidata del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las Elecciones Municipales Canarias 2023, Jimena Delgado, apuesta por flexibilizar la normativa urbanística municipal para promover la construcción de casas destinadas a solicitantes de vivienda a precios bajos.

Tras reunirse con la Asociación de Promotores de Canarias, la candidata popular ha abogado por "ampliar los usos compatibles, reformar las normas zonales, otorgar más alturas a cambio de suelos para esponjar y para dotaciones o compatibilizar el uso residencial y administrativo" para "acabar con unos de los problemas que más preocupa a los vecinos".

A su juicio, al "compatibilizar el uso residencial y administrativo, se podrá habilitar "viviendas en bajos que ahora son comerciales sin uso".

Junto a ello, plantea "introducir el certificado técnico de proyectos que posibilite la obtención de licencia de obra con carácter inmediato".

Incrementar la oferta de vivienda

"Concertar con el sector privado la construcción de vivienda pública y ampliar las posibilidades de segregación de inmuebles para generar diversos apartamentos y lofts", son otras propuestas de Delgado.

"Como no se consigue vivienda es mediante anuncios propagandísticos en una campaña electoral, que es lo que hace el PSOE", ha dicho Delgado para afirmar que en Las Palmas de Gran Canaria "no se construye vivienda pública nueva para nuevos solicitantes desde hace más de 10 años, a pesar de la enorme cantidad de millones que tiene en el banco muertos de risa el Ayuntamiento".

La candidata cree que "los precios no se moderan poniendo más restricciones en el mercado o atacando a los propietarios o a los promotores, sino incrementando la oferta y flexibilizando normativa. Y contando con la colaboración público-privada, porque si no será imposible. El ritmo de construcción de la Administración pública es de tortugas y la gente no puede esperar más".

Jimena Delgado asegura que la ciudad "tiene suelo disponible para construir más de 7.000 viviendas protegidas nuevas y tiene margen para crear su propia bolsa de pisos de alquiler social, con el Ayuntamiento como garante ante los propietarios para el cobro puntual de sus rentas y dando el soporte a las familias con más necesitadas".