Mogán vive una jornada electoral crucial que definirá su futuro político para los próximos cuatro años. Conoce los detalles de las elecciones municipales del 28 de mayo, que también son elecciones autonómicas y elecciones a los cabildos. Descubre qué partidos y candidatos se juegan su representación en el Ayuntamiento de Mogán para el próximo cuatrienio.

Pero no solo el municipio turístico del suroeste de Gran Canaria se replantea su futuro. Estos comicios llegan después de cuatro años de mandatos en los diferentes municipios, los cabildos canarios y en algunas comunidades autónomas de España, como es el caso de Canarias. Así, este 28M marcará el futuro del país para el que más que nunca serán necesarios los pactos. Dentro de este contexto, también son más importantes que nunca el votante indeciso y la participación en estas elecciones puesto que conseguir un concejal más, o uno menos, será fundamental para lograr la alcaldía en Mogán tras las elecciones municipales. La nueva gestión del Ayuntamiento de Mogán dependerá de si CIUCA, con Onalia Bueno a la cabeza consigue revalidar la mayoría que obtuvo en 2019, pero esta vez no le basta con sacar los mismos concejales, sino que necesitaría dos más, pues el aumento de población otorga cuatro concejales más a la corporación. Así están las cosas en Mogán para no tener que recurrir a pactos entre las formaciones políticas.

Con seis candidaturas en liza, los residentes en Mogán han acudido a las urnas para elegir a sus representantes municipales, 21 concejales, que conforman la corporación local, en una jornada que ha sido ejemplo de participación y democracia. Como novedad, cuatro concejales más que en las elecciones de 2019 conforman la corporación local de Mogán.

Consulta en el especial informativo de LA PROVINCIA la última hora de estas elecciones 28 de mayo y conoce al momento las últimas noticias. Además, desde las 20.00 horas puedes ver los datos del escrutinio en toda Canarias, también en Mogán. Tendrás desglosados en nuestro buscador el número de concejales y votos que obtiene cada partido y podrás ver en directo cuál es la fuerza preferida en Mogán y su repercusión en el conjunto de Canarias.

Pactos en Mogán

Aquí también podrás conocer las diferentes combinaciones que pueden dar lugar a un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Mogán.

Renovación

Los políticos han pasado los últimos 15 días con su agenda repleta de actos públicos en busca de convencer a aquellos votantes que todavía tuvieran dudas en Canarias. De esa capacidad de movilización dependerá la renovación de las instituciones, tanto de las presidentes de gobiernos autonómicos y cabildos, como de las alcaldías en los diferentes municipios de España, donde previsiblemente entrarán nuevos rostros y partidos que ya tuvieron representación a nivel nacional.

Hoy, 28 de mayo, están llamados a votar aquellos ciudadanos mayores de 18 años en las autonómicas, municipales y europeas. Así, los resultados de estas elecciones podrían influir en los comicios generales, que podrían tener lugar a finales de 2023, debido al sentido del voto que los españoles emiten hoy. Los resultados y posibles alianzas que se forjarán tras el 28M en las comunidades autónomas y en las principales corporaciones locales determinará quién se impone en la política del país a finales de año. Sigue en directo toda la información del 28M en LA PROVINCIA.

Resultados elecciones 28M en Canarias

Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en LA PROVINCIA los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: