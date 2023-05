¿Dónde estaba el domingo cuando se enteró de que de los 7 concejales de este mandato pasaba a obtener 17 ediles?

Estaba en el Ayuntamiento y recibo un wasap de Rosa Dávila que pone: Enhorabuena por los 17 concejales. Eres una campeona. Y dije: ¿Cómo?. Y fui a ver al secretario y le pregunté: ¿Esto es cierto? y me dijo que sí, que acababan de salir los datos.

¿Y cómo se le quedó el cuerpo cuando además se percató de que le ha votado casi el 72% del electorado de Mogán?

Con mucha alegría, con mucha emoción. Soy la única alcaldesa de Canarias que obtiene ese porcentaje y la cuarta de los alcaldes más votados de las islas. El primero fue el de Agulo, luego le siguen Gáldar, La Matanza, y Mogán.

¿Parece que se quedó sin voz de tanto celebrar el triunfo?

No, la voz ya la tenía fastidiada de la campaña electoral. A mitad de la campaña ya me estaba quedando sin voz.

¿Y cuál es la fórmula para conseguir estos resultados y convertirse en la líder de un municipio?

Trabajo, cercanía a la gente y palabra. No prometer lo que no puedes cumplir y siempre estar cerca de los ciudadanos para escucharlos y resolver sus problemas. Y mucho trabajo, es decir currar. No somos políticos con horario.

¿Es cierto que tiene mucha capacidad de trabajo, que le echa muchas horas porque lo supervisa todo aunque tenga cada concejal su área?

No. Eso fue al principio, en la primera legislatura después con la experiencia de mis compañeros ya no lo he hecho. En este mandato solo me he centrado en aquellos proyectos que tenemos que desbloquear como el túnel de Taurito, la circunvalación, las viviendas, la infraestructuras turísticas, todos los grandes proyectos que transforman Mogán. El resto de mis compañeros están centrados en el día a día.

¿En los temas importantes se pone usted en primera fila?

Ahí me pongo en primera fila para sentarme con las diferentes administraciones. Pero para resolver el bache, la poda, los residuos, y las licencias de obras están mis compañeros.

Es usted una política con coraje que no dudó en enfrentarse al Estado en la crisis migratoria y hasta se plantó en la Delegación del Gobierno. ¿Es capaz de todo por Mogán?

Me considero una mujer valiente y con mucho coraje, pero a nivel personal y político. Nadie pisa mi municipio, nadie, ni el Estado, ni el Gobierno, ni el Cabildo. Para eso soy el escudo de mi municipio, para defenderlo como lo hice, y lo seguiré haciendo.

¿Y no le dijo nadie que parara, que mantuviera el protocolo?

No. Porque estábamos solos resolviendo un problema del Estado como es la migración. Nosotros teníamos una espada y el Estado cañones y nos defendimos.

¿Qué le diría ahora a todos los que le han denunciado por comprar votos?

(Risas). Pues que le faltan al respeto a los ciudadanos de Mogán diciendo eso porque 17 concejales no se compran. Se ganan con trabajo, con ilusión y proyectos. Fueron falsas denuncias por las que no se ha celebrado juicio, porque se ha visto que todo era mentira. Quizás los que deberían dar explicaciones son otros partidos.

Empieza en el PP y lo deja por el caso Góndola y luego vuelve a la política del municipio. ¿Qué le hace volver?

Si, cuando se desata el caso Góndola en el que sabía que no había hecho nada me fui fuera y seguí formándome, en España y fuera de España. Y volví porque Mencey me llamó porque un grupo de jóvenes quería crear un partido, y me animaron. Y, como a mi me gusta este gusanillo, y me encanta les dije que les iba a echar una mano, y en 2010 pedimos prestadas la siglas de Ciuca y conseguimos seis concejales en 2011.

Y ahora ya cuenta con su propia marca Juntos por Mogán .

Sí, eso es lo que queríamos, y por eso en 2022 presentamos Juntos por Mogán.

¿Qué consejos le daría a esos dirigentes municipales que ven sus resultados electorales y les gustaría conquistar el triunfo?

Tienen que saber conectar con la población, saber escuchar, trabajar y tener proyectos. Lo que no pueden decir es que los que gobiernan son muy malos y ellos son la opción, con un lenguaje vago y sin contenido. Le voy a leer lo que me acaba de mandar un compañero: Onalia, enhorabuena. Sólo puedo decirte que haces ordinario y normal lo que para otros mortales no deja de ser algo extraordinario. Mire, es que nosotros no vendemos humo sino realidades.

¿Se considera la Ayuso de Mogán?

No, yo llegué antes que Ayuso a la política. Creo que Ayuso es la Onalia de Mogán, porque la primera que le plantó cara al Gobierno de España fui yo.

¿Quiere decir que Ayuso aprendió de usted?

No, eso tampoco, pero Ayuso y yo somos similares, muy iguales. Cuando hay que defender los intereses de nuestro pueblo lo hacemos con muchos argumentos, y no tenemos miedo a nadie porque sabemos que estamos avaladas por los vecinos.

Afronta su tercer mandato y ha logrado dar un cambio a las infraestructuras, las playas y mejorar servicios. ¿En qué va a concentrar su trabajo ahora?

En la vivienda, sin descuidar nada. Mi prioridad es la vivienda, ya hay un proyecto presentado para hacer 60, y estamos trabajando con parcelas municipales con los anteproyectos. Le cedimos suelo al Gobierno cuando Franquis dijo que iba a hacer viviendas, que fue una falacia. Y ahora le hemos dicho que devuelva el suelo que Mogán tiene capacidad para ejecutar su propio plan de vivienda. Y lo voy a a llevar directamente yo.

¿Sabe ya cómo va a repartir las áreas de su equipo de gobierno?

No. Lo que si tengo pensado es la estructura. Tengo cinco concejales que son los más veteranos que se repartirán todas las áreas y los otros serán como concejales delegados.

¿Porqué decide que el negocio de las hamacas de las playas lo gestione el Ayuntamiento y no empresas privadas?

Porque es lo que da dinero. Las playas dan muchísimo dinero y ese dinero se tiene que invertir en las zonas turísticas y porque así generamos empleo. Todos los socorristas del área de playas son de Mogán porque han sido formados para atender esos servicios, y defienden nuestras playas. Y porque las hamacas y sombrillas son una fuente de inversión que no debemos poner en manos de terceros porque además tenemos capacidad de gestión para llevar los servicios de playa.

¿Y qué valoración hace de los resultados electorales en otras instituciones con las que como alcaldesa de Mogán tiene que relacionarse como son el Gobierno canario o el Cabildo?

Fernando Clavijo ha sido el mejor presidente para Gran Canaria y para Mogán, y es una alegría enorme saber que puede presidir el Gobierno canario para hacer justicia social con Canarias, cosa que no ha hecho este gobierno que se hace llamar progresista.

¿Le preocupa la representación que ha obtenido Vox en muchos ayuntamientos ?

Vox es un partido democrático y no sé porque demonizamos a Vox. Podrá gustar más o menos pero es un partido democrático y hay que respetarlo al igual que al resto de partido. ¿Porqué demonizamos a un partido que es democrático y no demonizamos a Bildu o a Podemos, que ha hecho un destrozo general en España?. Que yo sepa Vox podrá tener ideas extremas como las tiene Podemos o Bildu, es un partido más en el juego político. Y no soy sospechosa de ser de extrema derecha.