A las puertas del cierre de noviembre, te facilitamos esta guía de ofertas de empleo en Las Palmas dirigidas a personas que se encuentren desempleadas, aquellas que deseen un cambio en su vida laboral, o bien, si quieres obtener unos ingresos extras durante la campaña de Navidad. Para ello, hemos seleccionado aquellas que se han publicado recientemente, haciendo un apartado especial para el sector inmobiliario y para la demanda de dependientes que de cara a fechas tan señaladas son esenciales para garantizar el buen ritmo de los comercios. Además, la aerolínea Binter sigue convocando puestos de trabajo como los que te detallamos en este artículo.

Hoy te facilitamos la mejor herramienta para encontrar trabajo y comenzar de inmediato.

OFERTAS DE EMPLEO EN LAS PALMAS

DIRECTOR/A COMERCIAL - SERVICIOS RRHH. LHH, empresa del Grupo Adecco precisa incorporar un/a Director/a de Delegación para su oficina de Telde, cuya misión será la de diseñar e implementar el plan de negocio, acorde a las políticas y estrategias de la compañía en su delegación, con el fin de conseguir los objetivos cuantitativos y cualitativos en todas sus áreas. Requisitos: carné de conducir; experiencia en puestos comerciales B2B y en gestión de equipos; formación relacionada con el sector de RRHH; capacidad de liderazgo y nivel alto en orientación al cliente. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Comercial - Servicios RRHH (TAG) en Telde.

CARNICEROS/A para Telde. Para el puesto has de contar con experiencia profesional, disponibilidad para trabajar días sueltos, principalmente viernes y domingo a jornada completa y a 8 horas así como carné de conducir y vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carniceros/a en Telde.

SECRETARIA/O ADMINISTRATIVA/O CON INGLÉS para Las Palmas de GC con formación universitaria en Administración o similares, inglés avanzado, mínimo B2., experiencia laboral como Secretario/a y Administrativo/a y con disponibilidad e interés en trabajar de lunes a viernes, 25 horas semanales, con contrato inicial de 6 meses. Se precisa incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Secretaria/o Administrativa/o con Inglés en Las Palmas de GC.

10 CARRETILLEROS/AS. Si estás desempleado, tienes experiencia como carretillero/a y has trabajado en actividades industriales realizando gestiones de almacén y preparación de pedidos, ahora puedes empezar a trabajar si cuentas con disponibilidad de lunes a viernes de manera temporal. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a (Telde).

COMERCIAL (SECTOR VINOS) para Las Palmas de GC. Entre tus principales funciones destacarán: captación de nuevos clientes (restaurantes, hoteles, bares, etc.); mantenimiento de cartera; estudio y prospección de mercado; elaboración de presupuestos; negociación y cierre; asesoramiento técnico/a comercial; fidelización y soporte postventa; asistencia a cata de vinos y reuniones con representantes de bodegas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial (Sector Vinos) en Las Palmas de GC.

10 CAMAREROS/AS DE PISO - GRAN CANARIA (ZONA SUR) para prestar apoyo servicio de pisos de grandes hoteles, apartamentos con/sin cocina. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camareros/as de Piso - Gran Canaria (ZONA SUR) en Mogán.

AYUDANTE DE COCINA ZONA SUR LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con disponibilidad de incorporación inmediata y posibilidad de trabajar en rotaciones de lunes a domingos.Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de cocina zona Sur en Las Palmas de GC.

TÉCNICO/A INFORMÁTICO PUERTO DEL ROSARIO. Se requiere disponibilidad completa e inmediata de cara a la incorporación y alta implicación en el trabajo diario. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a informático en Puerto del Rosario.

RESPONSABLE DE ANÁLISIS DE DATOS (SECTOR TABACO). Te encargarás de la planificación de acciones one to one en puntos de venta, definición de objetivos del programa, supervisión y control de los equipos y análisis del funcionamiento del programa para proponer mejoras. Para el puesto has de contar con experiencia demostrable gestionando proyectos de esta tipología, en este sector y analizando KPIS, capacidad analítica, gran dominio de herramientas ofimáticas, orientación al logro de objetivos y gestión de equipos y nivel avanzado de inglés. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de análisis de datos (Sector Tabaco) en Las Palmas de GC.

TÉCNICO/A EN GRAFISMO Y COMUNICACIÓN MULTIMEDIA para Las Palmas de GC. Proceso de selección para un/a Técnico/a en grafismo y comunicación multimedia para Televisión Pública de Canarias, S.A. (Tenerife).Funciones: desarrollar todo tipo de gráficos que apoyan a cualquier espacio televisivo. Como actividad secundaria, se encargarán de la actualización de contenidos audiovisuales y atenderán los servicios multimedia. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a en grafismo y comunicación multimedia en Las Palmas de GC.

COMERCIAL AUTÓNOMO PARA CARD GROUP INTERNATIONAL. Card Group International AB selecciona un/a Master Franquiciado para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El traspaso incluye: los derechos exclusivos para el territorio, 250 clientes así como el stock de productos y expositores en las tiendas y en el almacén del Máster Franquiciado actual, un comercial que atiende a los clientes y contratos nacionales y regionales (Folder, Relay / BdP, DonDino, Juguetilandia, etc.). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Autónomo Gran Canaria para Card Group International en Arrecife, Puerto del Rosario, Telde y Las Palmas de Gran Canaria.

CUIDADORA EXTERNA POR HORAS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA para atender a una señora con movilidad reducida, realizando tareas del hogar, ayuda en el aseo y la ducha, supervisión de la medicación y salir a pasear, los lunes, miércoles y viernes de 11 a 13 horas. 407,04€ netos mensuales. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidadora externa por horas en Palmas de Gran Canaria (Las).

AGENTE COMERCIAL con nivel medio/alto informática, que sean proactivos, con altas dotes comunicativas, capacidad de trabajo en equipo, orientación al cliente y a la venta y capacidad para trabajar por objetivos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente comercial en Las Palmas de GC.

CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS PARA ALEMANIA. Para una empresa ubicada en el estado federado de Rheinland-Pfalz (Alemania), se precisan los mejores conductores/as de autobús para cubrir varios puestos vacantes de nueva creación.Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductores/as de Autobús para Alemania.

2 CAMAREROS/AS para Yaiza. Se buscan dos personas con vocación orientada al cliente, polivalente (formación coctelería, experiencia - secuencia servicio restaurante semi-gastronomico , garantizar la calidad del servicio), disciplinada, proactiva. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero para Islas Canarias en Yaiza.

BECA - ADMINISTRATIVO/A DE SEGURIDAD para Telde. En Binter Technic necesitan incorporar a una persona para una beca como Administrativo/a de Seguridad. Deberás contar con formación de Ciclo Formativo de Grado Medio Administración y Gestión o titulación equivalente e Idiomas: Inglés (B2). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Beca - Administrativo/a de Seguridad en Telde.

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA para Telde. En SATI, empresa del Sistema Binter, necesitan incorporar a una persona que desempeñe el puesto de Auxiliar de mantenimiento de limpieza. Tus funciones serán: Limpiar el exterior de las aeronaves para evitar la aparición de corrosiones y cuidar la estética de la compañía. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de Mantenimiento de Limpieza en Telde.

OFERTAS DE EMPLEO PARA DEPENDIENTES/AS

DEPENDIENTE/A CC DEILAND, LANZAROTE. Se buscan dependientes/as para la campaña de Navidad en una importante tienda en CC Deiland, Playa Honda, Lanzarote, con amplia experiencia que puedan formar parte de nuestro equipo. La oferta es para trabajar 24/h semanales y tenemos dos opciones de fechas: del 10/12-13/01 o del 10/12-06/01. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de dependiente/a en Arrecife.

DEPENDIENTE/A CC LAS ROTONDAS, FUERTEVENTURA con experiencia mínima de 1 año en el puesto solicitado, disponibilidad completa e inmediata de cara a la incorporación y alta implicación en el trabajo diario. La oferta es para trabajar 24/h semanales y tenemos dos opciones de fechas: del 17/12-13/01 o del 10/12-13/01. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependientes/as en Puerto del Rosario.

AYUDANTE DEPENDIENTE/A TEXTIL (CAMPAÑA NAVIDAD) para Las Palmas de GC. Trabajarás como Ayudante Dependiente/a, realizando funciones como: inserción de nuevas prendas en tienda, clasificar devoluciones, perchar y alarmar artículos, comprobación de artículos, venta del producto, atención al cliente. Serás contratado/a directamente por la empresa con un contrato temporal, con un salario fijo proporcional a tu jornada que podrás complementar con un sistema de incentivos. Además podrás tener acceso a un programa de beneficios como un descuento del 25% en las marcas del grupo, en tu cumpleaños podrás disfrutar del día libre, un plan de retribución flexible, cheque por nacimiento de hijos y regalos de fidelidad, entre otros. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante dependiente/a textil (Campaña Navidad) en Las Palmas de GC.

PROMOTOR/A EN TIENDA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Si eres el/la candidato/a seleccionado/a en la zona de Las Palmas (Centro Comercial Los Alisios), te incorporarías desde el final de noviembre al 5 de enero, en horarios rotativos de 17:00 a 21:00 o de 12:00 a 21:00 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor/a en tienda - Las Palmas de Gran Canaria en Las Palmas de GC.

DEPENDIENTE/A - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con experiencia previa en tienda del sector textil, disponibilidad e interés en trabajar turnos parciales y rotativos de manera temporal. Se valorará carné de conducir y vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a - Las Palmas de Gran Canaria en Las Palmas de GC.

OFERTAS DE EMPLEO SECTOR INMOBILIARIO

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO PARA SAFTI. Te encargarás de realizar la prospección de la zona; captación de inmuebles y clientes; valoración de propiedades; organización y realización de visitas; soporte a los propietarios y compradores durante toda la operación; realización de estudios de la competencia así como actividades de marketing. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente comercial inmobiliario en Puerto del Rosario, Las Palmas de GC, Arucas, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Arrecife, San Bartolomé de Tirajana.

15 ASESOR INMOBILIARIO PARA ERA GRUPO ARCOÍRIS. Como agente asociado te beneficiarás de una magnífica formación profesional, excelentes herramientas de trabajo, marketing personalizado, formación continua, bases de datos, integrador capacitado que te acompañará en el proceso de aprendizaje e integración al sector inmobiliario y coaching. Sus asesores adquieren conocimientos financieros, jurídicos, marketing y fotografía. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Inmobiliario en Palmas de Gran Canaria.

33 ASESORES INMOBILIARIOS PARA RE/MAX FORTUNAS. Se ofrece excelentes comisiones entre el 40% y el 60%, posibilidad de crecimiento dentro de la empresa, capacitación constante para mejorar tus habilidades y ambiente de trabajo dinámico y colaborativo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor inmobiliario en Agaete, Las Palmas de Gran Canaria y Teror.

4 AGENTE DE PROPIEDADES PARA RE/MAX CONY OVERSEAS. El perfil deseado corresponde con una persona con espíritu emprendedor con capacidad de resiliencia y constancia en el desempeño además de ser un profesional responsable, con buena presencia y buenas habilidades de comunicación interpersonal. ¿Qué recibirás de RE/MAX Cony?. Un plan de ingresos a partir de 40.000€ bruto anual, respaldo de la marca líder global en inmobiliaria con más de 30 años en el sector, oficinas modernas, climatizadas y un ambiente laboral enriquecedor, compañeros veteranos con disposición para enseñar y apoyar, sistemas de gestión punteros, flexibilidad horaria y de gestión con máxima libertad e independencia para llevar a cabo tus objetivos con éxito, comisiones y retribuciones más altas del sector y formación continua y constante con cursos de Re/Max University de prestigio internacional. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente de propiedades en Palmas de Gran Canaria (Las).

¿BUSCAS CANDIDATOS?

¿Eres empresa o autónomo y quieres ver tu oferta de empleo en el próximo artículo? Puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.