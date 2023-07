Fernando Clavijo: "¿Que qué es Canarias? Un país. Somos Islas y también una nación"

Otra raya para el tigre en La Palma. Vaya forma de comenzar la legislatura.

Dije en el discurso de investidura que la normalidad es vivir entre crisis. Y desgraciadamente esta es la demostración. Tenemos que acostumbrarnos a crisis anunciadas y sobrevenidas, y hay que gestionarlas sin dejar de lado otras responsabilidades y sin perder el rumbo.

Los 20.000 euros para los jóvenes son el paroxismo de los anuncios electoralistas. Aquí vale todo, ¿no?

Sí, desgraciadamente estamos en un contexto político de huida hacia delante y a la desesperada. Se está tratando de manera irrespetuosa al ciudadano, como si este se tragase sin más todas las promesas incumplidas. Solo hay que mirar a poquitos meses, a poquitos años atrás, para ver cómo todo eso se queda luego en humo. Si queremos hacer sostenible el estado de bienestar, creo que todas las fuerzas políticas deben hacer una reflexión. Seamos de verdad sostenibles, no tratemos al ciudadano como si fuese tonto. No pensemos que por gastar más dinero se es más eficiente en el gasto; no pensemos que el objetivo es gastar mucho dinero. No. El objetivo es darle respuesta a la ciudadanía, atenderla de manera racional y en un tiempo prudencial. Y lo ideal sería que la gente pudiera salir adelante y no tener la necesidad de servicios sociales. Nos perdemos en esta locura de redes, medios y anuncios, nos desenfocamos y no tenemos presente lo de verdad importante.

El PSOE ha criticado que el nuevo Gobierno tenga doce consejerías, dos más que el anterior.

Es curioso. Fíjese, una de esas dos consejerías es un compromiso del anterior gobierno: la de Universidades. Estamos haciendo lo que el gobierno saliente se comprometió a hacer en un foro, en un espacio de debate, con las universidades públicas. Porque en una macroconsejería como la de Educación, efectivamente se diluye. Si de verdad queremos dar importancia al conocimiento, a la investigación y al desarrollo, pues se crea una Consejería de Universidades, Investigación, Conocimiento y Cultura. Porque hay una parte importante de nuevas empresas creativas, y ahí están los eSports o las grabaciones audiovisuales, que puede ser fundamental para la diversificación de la economía, o al menos para tener sectores altamente competitivos que suban el valor añadido. Buscamos que crezcan los salarios, la riqueza y la renta per cápita. Pero es un compromiso del gobierno saliente que el gobierno entrante hace suyo. No venimos a decir que todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal. Se han hecho cosas bien que vamos, por supuesto, a continuar. Y la otra consejería tiene que ver con uno de esos retos a los que nos enfrentamos como sociedad para saber si estas Islas van a ser sostenibles o no, que es la del reto demográfico y la cohesión territorial. Se corre el riesgo de decir limitamos la llegada de gente a Canarias...

... ¿Comparte que esa afirmación es un disparate?

¿Cuando La Gomera, El Hierro y La Palma están perdiendo población? Estos debates no pueden ser frívolos. No puede sacarse uno en medio de la campaña electoral eso de declaro Lanzarote turísticamente saturada.

Vamos, que eso de limitar la población...

... No puede ser.

Entre otras cosas porque es un imposible si se quiere seguir siendo europeo.

Por supuesto. No puedes ir con esos argumentos, tendrás que ir con algo serio y riguroso. Habrá que analizar. Tenemos un Régimen Económico y Fiscal [REF], pero no ha bastado para, por ejemplo, fijar población en islas como La Palma, La Gomera y El Hierro. No todo puede quedar en un mensaje en Twitter. Tendemos a resumir tanto que nos perdemos. Hay que tener espacios sosegados de debate, y es lo que pretendemos. No pretendemos que sea una comisión. Que el Parlamento haga lo que considere conveniente, que haga una comisión de reto demográfico y lo estudie. Pero ¿por qué tenemos que esperar cuatro años para tomar una decisión? A lo mejor podemos ir tomando decisiones, como la de revisar la fiscalidad de los combustibles en las islas verdes. ¡Es que el litro está en El Hierro a casi 30 céntimos más!

Entonces, es usted de los que piensan que si se logra elevar la productividad de la economía, gran parte del pretendido problema de la población se solucionará por sí sola.

Claro. Y la riqueza, y la renta per cápita... Al final, los salarios se fijan en función de la productividad, no artificialmente, como eso de que hay que fijarlos al IPC. No no. ¿Por qué tengo que condenar a un trabajador productivo a que su sueldo solo se suba hasta el IPC? Son debates que debemos tener con cierta profundidad. Son retos que hay que afrontar, y ahí la sociedad civil organizada tiene que ser fundamental. No puede limitarse solo a los partidos políticos.

Una de cal y una de arena... Por cierto, ¿cuál es la buena?

[Ríe]. La de arena.

Pues la de arena, la fácil. Ya lo han criticado con cierta dureza por la bajada del IGIC. ¿Se imagina si hubiera prometido, qué sé yo, darles esos 20.000 euros a los jóvenes?

Nosotros sostenemos que se pueden bajar los impuestos y recaudar más. Es más, sostenemos que en un momento en el que las familias las están pasando canutas, con hogares a los que les ha subido el recibo mensual de la hipoteca en 400 euros, pues podemos levantar un poco el pie del acelerador. Además, la Comunidad Autónoma está saneada.

La de cal. Dijeron ustedes en campaña que la rebaja del tipo general del IGIC del 7 al 5% sería temporal, pero no les escuché decir que sería selectiva, que ni parece ni es lo mismo.

Bien, vamos a ver. El anterior Gobierno de Canarias tuvo un presupuesto mil millones de euros superior al de 2019. Buena parte de esos ingresos tiene que ver con la inflación, es decir, que como hay inflación, la recaudación indirecta, el IGIC, se dispara. Nosotros hemos criticado que no se puede recaudar más cuando las familias lo están pasando peor. Hablamos de una bajada temporal, efectivamente, porque la proponíamos para los años 2022-2023, ahora del 2023 al 2024, y no ha sido posible. Vamos al presupuesto, hacemos una bajada generalizada del 7 al 5%.

Pero ¿selectiva?

Como usted bien sabe, hay otros tipos. Está el del 15, que puede bajar al 13, y está también el reducido. Entonces no me puedo quedar solo en la del 7 al 5, porque se dirá ah vale, pero no tocaste la del 15, o no tocaste la del 13. Así que, tramo a tramo, vamos a tocar toda la fiscalidad: el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, bonificaciones al IRPF en el tramo autonómico, el Impuesto Especial sobre el Combustible y, por supuesto, el IGIC.

Esa política fiscal les causará urticaria a no pocos miembros del anterior Ejecutivo.

A alguno le dará urticaria, sí, pero es que, como le decía, la Comunidad Autónoma está saneada, hay margen de endeudamiento y, además, vamos a revisar todo el gasto corriente.

La deuda está bajo control, pero tirar de endeudamiento con el regreso a la disciplina fiscal y presupuestaria...

Siempre he mantenido que las administraciones públicas se tienen que endeudar, pero no para pagar la nómina de los trabajadores. Tenemos que endeudarnos para poder sufragar infraestructuras que disfruten futuras generaciones. Uno se endeuda para comprarse una casa, ahora bien, no puede endeudarse para pagar el colegio de los hijos. Esto es algo que pusimos en práctica en la legislatura que gobernamos de la mano del Consejo Asesor del Presidente y junto con sindicatos y patronales. Creo que es una visión sostenible, no eso de que apechugue quien venga después.

Ustedes han apoyado en las Cortes leyes calificadas de progresistas. La ley trans, la de libertad sexual, la de cadena alimentaria –por más que en algunos puntos resultaba para Canarias como poco controvertible–, la de ciencia, la reforma laboral... Pero no ha impedido que algunos señalen a Coalición Canaria como potencial socio de Vox.

Con Vox ni de aquí a la esquina. No vamos a apoyar un gobierno del que Vox forme parte. Lo que ha pasado tiene mucho que ver con la posición de Nueva Canarias, que se sale del eje territorial o del eje nacionalista y se va al ideológico. Hay personas que se empeñan en dar carnés de progresistas o de izquierdas, las mismas personas que les están cobrando más IGIC a las familias menos pudientes en los momentos más complicados. Es decir, ellos se autoproclaman progresistas y de izquierda, pero lo que hacen es cobrarles más impuestos a los que menos tienen. Mientras que a nosotros, que proclamamos que es importante revisar la fiscalidad precisamente por esas familias que más dificultades tienen para llegar a fin de mes, tratan de colocarnos en la casilla de la derecha. Lo que ha habido es una estrategia del Partido Socialista y Nueva Canarias para tratar de situar a Coalición Canaria en el espectro ideológico de la derecha. Y nosotros no estamos ni a la derecha ni a la izquierda: estamos con Canarias y con el sentido común, porque en nuestra formación política conviven familias digamos más de izquierda, como puede ser Asamblea Majorera, con nacionalistas de Tenerife o de La Palma, que a lo mejor estamos más bien en una zona de centro. Pero insisto: no hay nada más progresista que cobrarles menos impuestos a quienes menos tienen, y, sin embargo, el Gobierno saliente, que se autoproclamaba progresista y de izquierda, lo que ha hecho es saquear los bolsillos de los ciudadanos que más dificultades pasan a final de mes. Puse un ejemplo durante la campaña: te vas al Istac [el Instituto Canario de Estadística] y ves que una familia media en Canarias, no un trabajador, eh, sino un hogar, está en unos 26.000 euros al año. Pues bien, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, ese mismo hogar, entre la subida de una hipoteca media de 100.000 euros y la inflación, perdió 5.000 euros de poder adquisitivo.

Ya, pero de un tiempo a esta parte las rebajas tributarias no caben en el ideario de la izquierda. Tal vez desde 2003, cuando Rodríguez Zapatero le daba la razón y decía aquello, qué cosas, de «bajar impuestos es de izquierdas».

Sí sí, pero ¿por qué? Eso es lo absurdo. ¿Por qué? La capacidad recaudatoria está en las clases medias. Los ricos tienen sociedades de transparencia fiscal, tienen otros mecanismos para no pagar impuestos, que ya pagarán los suyos. Pero tú no puedes escapar, tú tienes una nómina y estás controlado. Y en esa pérdida de poder adquisitivo de la familia media, una parte importante son impuestos.

La clase media en Canarias está estancada en torno al 14% de los contribuyentes desde aquel infausto 2008. En cambio, ganan peso las rentas altas y las bajas y muy bajas.

Se está produciendo lo que siempre ocurre: la desigual distribución de la renta. Hay más pobres y hay más ricos. Y la clase media se va empobreciendo. Los datos evidencian realidades, y ya se ve cómo en España y en Europa se vuelve a producir esa dicotomía entre el norte rico y el sur pobre. La brecha va agrandándose.

Y tienes un doble problema cuando eres el sur del sur.

Que es nuestro caso. El sur del sur. ¿Y cómo lo corregimos? ¿Nos consolamos y continuamos con un gasto público absolutamente desmedido y con una recaudación brutal...? ¿Para hacer qué? ¿Qué estamos haciendo?

¿Hasta qué punto contribuyó a esa estrategia de PSOE y NC por situar a Coalición en la derecha, según usted, aquel capítulo de la desobediencia de Ana Oramas en el Congreso?

Ese fue un punto de inflexión que aprovecharon y utilizaron para eso: para tratar de castigarnos y situarnos en un eje ideológico distinto. La realidad es que nosotros nos sentamos e intentamos negociar con el Partido Socialista, y la realidad es que si Nueva Canarias hubiese hecho honor en aquel momento al acuerdo que teníamos firmado, éramos una vez más el diputado 176 en esa investidura. Lo que se quería es que se firmase una agenda para Canarias. Nosotros solemos llegar a acuerdos de legislatura fijando un plan de trabajo de cuatro años en el que nos comprometamos a dar estabilidad al Gobierno de España de turno, como hicimos con el PSOE e hicimos con el PP, a cambio de una agenda canaria. Y en ese último caso no quisieron hacerlo, de ahí la respuesta de nuestro voto, pero, sin embargo, sí les hicimos falta al final de la legislatura, cuando conseguimos la gratuidad del transporte. Pero nosotros vamos a sentarnos a negociar por Canarias: ley a ley, con agenda o con un plan de cuatro años, que es lo que nos parece más adecuado.

Toca que la sede de la Presidencia esté en Gran Canaria. Visto lo que pasó la última vez, no va a ceder la residencia oficial de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?

No no, ni creo que sea el caso. En aquel momento... Bueno, eran circunstancias distintas. Yo creo que las residencias oficiales deben ser precisamente para recepciones oficiales. Todos tenemos nuestras casas. Yo tengo a mi mujer y a mis dos hijas, y prefiero dormir en casa aunque tenga que llegar a las once de la noche e irme a las cinco y media a coger un avión.

Es usted el líder del partido nacionalista líder. Así que tiene la responsabilidad de promover la unidad nacionalista.

Vamos a ver. Nosotros, en todos los comienzos de legislatura, nos sentamos a hablar precisamente para buscar esa unidad. La ruptura del nacionalismo canario viene de cuando Paulino Rivero y Román Rodríguez tienen aquel enfrentamiento. Después de Paulino Rivero vino Claudina Morales, después Marimar Julios..., y en fin, Coalición Canaria ha tenido como tres o cuatro líderes distintos desde aquella ruptura. Nos hemos renovado, mientras que en el otro lado ha sido la misma persona. Entonces, claro que hay sensibilidades y corrientes distintas dentro de nuestro partido, pero eso nunca ha sido un obstáculo para que cuando tenemos que cerrar filas en torno a un objetivo común, que es la defensa de Canarias, ahí estemos. Por supuesto que cabe la unidad, pero al final dices: bueno, pues si no es posible, vamos a ir por abajo.

Así que están resignados a que por arriba no hay nada que hacer hasta que alguien en Nueva Canarias se eche o lo echen a un lado.

Claro, pero yo lo digo abiertamente: si para favorecer esa unidad tengo que pasar a un segundo plano, pasaré a un segundo plano. Nunca me iré de mi partido, porque le estoy tremendamente agradecido, así que estaré embuchando sobres en la sede de La Laguna, que es en la que tengo mi ficha. Pero lo que hemos hecho es tratar de cambiar la estrategia, y se ha visto en estas elecciones. ¿No es posible por arriba?, donde las posiciones son las que son y o soy yo o no hay posibilidades, pues no pasa nada, vamos a trabajar por abajo.

¿Es Teodoro Sosa alguien con el que trabajar desde abajo?

A Teodoro lo he conocido como alcalde. Me parece un muy buen alcalde y un político de mucho futuro, y estoy convencido de que si nos sentamos a hablar y ponemos en un papel lo que nos une y lo que nos separa, llenaremos diez folios con lo que nos une y solo uno con lo que nos separa. Pero tiene que haber voluntad, ¿no? Puede ser Teodoro, pero también es Onalia [Bueno], o Antonio [Ortega], o aquí, en Santa Úrsula, Juan [Acosta], o las distintas agrupaciones locales y vecinales de Fuerteventura y de Lanzarote. Es el origen de este partido: juntarnos todos para ser más fuertes en Madrid.

¿Hereda usted una Canarias mejor?

No. No heredamos una Canarias mejor... No heredamos una Canarias mejor, y si vamos a los datos de la pobreza, del PIB per cápita o de la productividad, veremos que en estos cuatro años hemos retrocedido casi veinte. ¿Con qué te comparas? Pues tendrás que compararte con la media de España, y lo que ha ocurrido es que nos hemos alejado.

Bueno, ese proceso de empobrecimiento relativo, de progresivo alejamiento de la renta media nacional, tiene sus orígenes a comienzos de siglo, no surgió en estos cuatro últimos años.

Nunca estuvimos más cerca que cuando tuvimos los cuatro diputados en Madrid. Y en el periodo en que nosotros gobernamos, empezamos alejándonos, sí, pero cuando derogamos la disposición adicional segunda de la financiación autonómica, aquella que por el REF nos impedía acceder a parte de los fondos, nos acercamos. Estos cuatro años nos hemos ido alejando. Y creo que fue una estrategia errónea del gobierno saliente. No puedes negar la realidad. ¿Las circunstancias permitían converger más? Era muy difícil, hay que ser honesto. Pero cuando te empeñas en decir que estás mejor, pues oye, allá tú con tu estrategia. Se dieron en esa legislatura muchas adversidades que hacían muy complicado poder comenzar un proceso de convergencia con la media española. Es cierto que determinadas posiciones del Gobierno de Canarias fueron muy débiles, tenues o sumisas respecto de no reclamar ese tratamiento asimétrico a Canarias que decía Pedro Sánchez que le reclamaba a Europa. Nosotros lo peleamos y ellos no. El ejemplo es el presupuesto. Si es por el anterior gobierno no habría cien millones para la reconstrucción de La Palma, no habría transporte gratuito o no se habría revisado la compensación al transporte del sector industrial. El gobierno saliente daba por válidos unos presupuestos que decían que eran magníficos, y llegamos nosotros y los mejoramos. Por eso los apoyamos. Pero es una de las tareas. Tenemos que hacer ver en Madrid, y para eso tenemos que ganar peso en Madrid y en Europa y reforzar nuestra estrategia, que somos Región Ultraperiférica, y que o se nos trata de manera singular, o se producirá un empobrecimiento sistemático de las Islas.

¿Cuál es el objetivo cuyo cumplimiento le daría mayor satisfacción al finalizar la legislatura?

Siendo intelectualmente honesto, creo que el objetivo principal es dejar a Canarias más cerca de la media de España y de Europa. Tenemos que revertir ese alejamiento, pararlo. Será difícil en un contexto muy adverso, pero hay que iniciar un proceso de convergencia.

Doblar la curva.

Exacto. Doblar la curva. ¿Eso en qué se traduce? ¿En un 1 o un 2% más o menos? No le puedo decir, pero hay que cambiar la tendencia, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que esta situación no la va a arreglar un gobierno, no lo va a arreglar un cabildo, no la va a arreglar un ayuntamiento... La tenemos que arreglar como sociedad. Y ahí el papel de los medios, de ustedes, es fundamental para generar un estado de opinión. Mire, me preocupa mucho lo que está ocurriendo con la turismofobia. No puede ser que venga la líder de Sumar a La Laguna a hablar de que no quiere convertirnos en una colonia turística. ¿¡Pero de qué está hablando!? ¿¡De qué está hablando!? Ningún país renuncia a su principal fuente de riqueza. La cuida, la mima y la utiliza para generar más riqueza. ¿Y cuál es nuestra principal fuente de riqueza? El sector turístico, porque afortunadamente millones de trabajadores europeos, y subrayo lo de trabajadores, deciden venir a pasar aquí sus vacaciones y probablemente algunos de sus días más felices.

¿Pero no son todos millonarios rusos?

No no, claro que no, es que ese es el problema, esa es la clave. ¡Son trabajadores!, porque el turismo británico que viene es el que viene, y se están haciendo esfuerzos para que vengan algunos de mayor nivel adquisitivo. Pero esa es la realidad. Otra cosa, por supuesto, es que el sector turístico tiene que ser mucho más responsable y estar más implicado con la sociedad: comprar productos canarios, ayudar al sector primario, ayudar al sector industrial, generar puestos de trabajo estables... Por supuesto que hay que hacer eso, pero sin el turismo, dígame usted de qué vivimos.

¿Hay que tocar la ley electoral? Entre que no parece que haya cambiado gran cosa con la circunscripción autonómica y que el PSOE pide una reforma, la cuestión vuelve al primer plano.

En esta legislatura se debió abordar la reforma, porque había un plazo determinado, o ratificar la ley. Y fueron ellos los que decidieron ratificar la ley con la que nos presentamos. Fueron ellos los que lo decidieron, tenían la mayoría, podían haberla cambiado y no lo hicieron. Pero sí digo, y lo digo como Fernando Clavijo, que se tiene que revisar el sistema representativo en España y que se tiene que revisar la ley de partidos. Pero todos lo dicen y ninguno lo hace cuando llega, porque al que llega le beneficia, así que cómo va a meterse en ese charco. Y sigo creyendo en las listas abiertas, y también en que, a nivel de España, habría que repensar cosas, porque no creo que estos pactos tripartitos, cuatripartitos, quintupartitos o sextipartitos permitan que el país esté dirigido de manera razonable.

Se han quedado ustedes con áreas difíciles. Hablo de Sanidad y de políticas sociales. Y sorprende que hayan accedido a ceder Hacienda y Educación al PP, cuando los nacionalistas suelen tener querencia hacia gestionar las políticas educativas.

Este Gobierno no va a ser, como el anterior, un Gobierno de compartimentos estancos. Aquí no va a haber reinos de taifas ni áreas exclusivas de Coalición Canaria o del Partido Popular donde los socios de gobierno no puedan ni opinar. Segundo asunto. Para nosotros esas áreas no son problemas: son oportunidades de cambiar las cosas. La apuesta por una persona como Candelaria Delgado para políticas sociales demuestra dónde está centrándose este Gobierno. No venimos simplemente a estar, a tener el menor desgaste posible y el mejor lugar en la parrilla de salida en 2027. Estos cuatro próximos años serán de amplios acuerdos, de decisiones colegiadas y de retos conjuntos, no de Gobierno. Y claro que nos hubiese gustado tener el área de Educación, pero coincidimos con el Partido Popular en los objetivos. Tenemos una hoja de ruta común y ellos querían asumir ese reto por primera vez.

¿Y Hacienda? La llave de la caja fuerte se la queda el PP. ¿O tendrán ustedes una copia?

No solo va a haber dos llaves, va a haber 38 llaves. Con Manolo [Domínguez] tengo una relación personal muy buena desde hace muchos años, y ambos tratamos de hacer política de una manera quizá menos clásica, siendo conscientes de los tiempos que nos toca vivir y sabiendo que o nos arremangamos y remamos juntos, o el barco se hunde. Somos conscientes de que vamos a tener momentos delicados.

La economía digital es una oportunidad para todos, pueden prestarse servicios desde aquí al resto del mundo...

... Yo diría que, principalmente, es una oportunidad para Canarias.

Lo decía porque se han dado pasitos en la animación o los videojuegos, y recordaba aquella polémica de los eSports, que han superado todas las expectativas para convertirse en una industria millonaria que genera empleos inimaginables hasta hace nada: psicólogos, masajistas... Hay hasta centros de alto rendimiento para jugadores. ¿Habrá que intentarlo de nuevo?

Son cosas que fastidian, que te dan pena por el tiempo perdido. Vimos una oportunidad, y la vimos porque se dio la circunstancia de coincidir en el Gobierno, como yo digo, un par de frikis, y porque tuvimos la inmensa suerte de que un hombre como Miguelo Betancor nos alumbrase un camino en el que hemos perdido seis años. Lo llevamos en la ley del deporte, pero nos derrotaron en el Parlamento, donde estábamos en minoría. El objetivo era llevarlo a las aulas, como la Lego League, que, por cierto, ha sido fundamental para que las mujeres entren en las carreras tecnológicas y de ingeniería. Hemos perdido unos años importantes, pero trataremos de recuperar terreno. Imagine un centro de alto rendimiento en Londres, en noviembre, con un frío terrible y un cielo plomizo; e imagínelo ahora aquí, en el sur de Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura o en el sur de Tenerife.

¿Pero se hará una apuesta fuerte?

Estamos en eso. Habrá un área en el Gobierno que se va a centrar expresamente en esas industrias creativas y en todo lo relacionado con los eSports, eGames y audiovisuales. Porque tenemos ventajas competitivas: más sol, menos lluvia, más horas de rodaje, unos complejos turísticos de primer nivel...

Ahí están Quevedo, Bejo, Andrea Abreu... Un montón de talento canario. ¿No debería aprovecharse más o mejor?

Hay que tener cuidado. Lo digo porque el peligro es que algún partido quiera patrimonializarlo. Por eso entiendo que ellos incluso huyan. Pero sí tenemos que articular una herramienta, sin ningún tipo de connotación partidista o gubernamental, que permita que todo ese talento canario sirva de ejemplo y de guía para ese otro talento que seguro viene detrás. No sé de qué forma, porque al final en la política acaba manchándose todo, pero hay que buscar un espacio en el que ellos se encuentren cómodos.

Los fondos europeos no llegan.

Los fondos europeos son el gran misterio. Supuestamente, en el Reactiva Canarias se nos iba a dar información e incluso íbamos a poder participar, los firmantes de ese acuerdo, en la gestión de esos fondos. Ayudar, colaborar. Pero eso nunca ocurrió, es más, ha habido un ocultismo brutal. Mucho me temo que nos vamos a tener que meter a fondo para poder ordenar este asunto. Así que comparto su preocupación, entre otras cosas porque no está llegando ni el 20% al tejido productivo. Han sido utilizados para financiar proyectos públicos, no privados. Y los proyectos públicos no transforman. Pueden ayudar y llegar allí donde a lo privado no le resulte rentable llegar, pero no transforman.

¿Cómo puede afectar el resultado de las generales al Gobierno de Canarias?

Es de sobra conocido que en función de las necesidades que tengan de los votos nacionalistas serán más o menos atendidas y comprendidas nuestras demandas. Nos jugamos mucho, como pueblo, en estas generales. La realidad en Madrid es que los partidos estatales están sometidos a la disciplina de voto. El PSOE votó en contra del 75% de descuento a residentes porque el presupuesto era del PP. Y el PP votó en contra del 60% de descuento en el IRPF para La Palma porque el presupuesto era del PSOE. Los únicos que votamos esos dos presupuestos a favor porque eran buenos para Canarias fuimos los hombres y mujeres de Coalición. Y esa es la reflexión: no se trata de Núñez Feijóo o de Pedro Sánchez, se trata de si Canarias va a contar o no y de si sus problemas van a ser atendidos. Eso facilitaría enormemente la labor del Gobierno de Canarias y nos permitiría dar respuestas a problemas a los que no se puede responder desde la Administración autonómica porque tienen que ver precisamente con el Estado.

¿Qué es Canarias?

¿Que qué es Canarias? Un país. Somos Islas y nación.