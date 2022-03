Canarias no tiene un pasado urbano milenario pero pasear por los cascos históricos de algunas de las ciudades del Archipiélago son toda una experiencia que no sólo permite deleitarse con la belleza de sus calles y edificaciones sino que acerca al visitante a la Historia de las islas. No fue hasta la conquista de Canarias en el siglo XV cuando se importó el conocimiento del planteamiento urbano como lo conocemos en la actualidad, conjuntos arquitectónicos que a día de hoy siguen siendo un reclamo por mantenerse prácticamente intactos pese al desarrollismo de las últimas décadas.

Fundada en el siglo XV, Valverde, en El Hierro, cuenta con la Iglesia de Santa María de La Concepción o su ayuntamiento, un ejemplo de la arquitectura tradicional canaria. En Lanzarote destaca la Villa de Teguise, la primera capital de la isla conejera, donde es un lujo visitar el Castillo de Santa Bárbara, la Iglesia de Nª Señora de Guadalupe o el Convento de S. Francisco. La Villa de Betancuria, en Fuerteventura, acoge uno de los primeros cascos históricos canarios, fundado en 1404 por el normando Jean de Bethencourt. En la villa destacan, entre otros, la Ermita de Nuestra Señora de la Peña o el Convento de San Buenaventura. Otra joya histórica de Canarias es el barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, sede civil, religiosa y cultural desde su fundación en 1478. Sus callejuelas y plazas son ideales para un paseo. Además se puede conocer la Ermita de San Antonio Abad, donde Cristóbal Colón pasó antes de descubrir América. Patrimonio de la Humanidad, el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, mantiene su antigua estructura de ciudad no amurallada y mantiene intacto su trazado del siglo XV, que además sirvió de inspiración para siguientes urbes como La Habana, San Juan de Puerto Rico o Lima. Destacan la Plaza del Adelantado, el Palacio de Nava o la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. San Sebastián de La Gomera, capital de la isla gomera, fue fundada en 1440 y es otro ejemplo de los cascos históricos canarios por sus tradicionales casas bajas y simples. Imprescindible visitar la Casa de la Aguada, el Museo Casa Colón y la Torre del Conde, vestigio castellano del siglo XV.