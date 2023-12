¿Qué es una hipoteca variable? ¿Y una hipoteca fija o una mixta? ¿Cómo funcionan? Desde el comparador y asesor hipotecario iAhorro han realizado una encuesta a más de 1.700 personas sobre sus conocimientos sobre este tipo de préstamos para compra de vivienda en uno de los momentos en los que el sector hipotecario se está resintiendo tras las subidas experimentadas por el euríbor y por los tipos de interés oficiales que marca el Banco Central Europeo (BCE) en el último año.

Pese a que, casi un 70% de las hipotecas vigentes en España son a tipo de interés variable, este tipo de hipoteca es el que menos elegirían ahora mismo aquellos que tuvieran que comprar su primera vivienda con financiación bancaria. Solo el 12,80% de los encuestados por el comprador hipotecario iAhorro optarían, en primera opción, por contratar una hipoteca variable. La hipoteca mixta se encuentra en segundo lugar, con el 24,20% de los votos y la fija sería la elegida por el 50,30%. El 12,70% restante asegura que le es totalmente indiferente qué tipo de hipoteca contratar.

Las hipotecas variables: más conocidas, pero menos atractivas que las mixtas

Pero ¿por qué prefieren la hipoteca fija pese a sus elevados intereses? “La hipoteca fija es un producto muy sencillo de entender, mucho más que la variable”, asegura el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, que también añade que “aunque los españoles tengan más conocimientos sobre las hipotecas variables que sobre las mixtas, debido a la situación actual, las variables se perciben en general como un producto más peligroso, mientras que las mixtas están teniendo claro un impulso por parte de los bancos como la ‘solución’ más adecuada ahora mismo”.

Tanto es así que, del total de encuestados por el comparador hipotecario, el 42,90% asegura que sabe “algo” y el 19,20% “mucho” de las hipotecas fijas, mientras que el 29,20% sabe “poco” y el 8,70% “nada”. Por su parte, de las hipotecas variables, pese a que son las más extendidas en nuestro país, solo el 12,10% de los encuestados por el comparador aseguran que saben “mucho”, el 43,20% tienen “algo” de conocimiento, pero el 31,90% dice que sabe “poco” e incluso el 12,80% restante no sabe “nada” de este tipo de préstamos.

No obstante, los datos que más sorprenden a los expertos son los referentes a hipotecas mixtas: el 69,20% de los encuestados por iAhorro dice saber “poco” (37,40%) o “nada” (32%). Sin embargo, las hipotecas mixtas se sitúan como la segunda opción a nivel de contratación, con el 24,20% de los votos, por delante de la variable (12,80%). El 12,70% restante asegura que le es indiferente qué tipo de hipoteca contratar.

Tanto es así que, según los últimos datos recopilados en el Índice iAhorro, durante el pasado mes de octubre, del total de hipotecas contratadas por los usuarios que acuden a este comparador hipotecario, casi el 72% elegía la hipoteca mixta frente a la fija (20%) o la variable (8% del total de las firmas del décimo mes del año).

Aumenta la percepción del riesgo, pero no el conocimiento sobre hipotecas

Otra de las conclusiones más destacadas de la encuesta, asegura el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, es que “los españoles no es que sepan cada vez más de hipotecas, pero sí tienen una mayor percepción de los riesgos que acarrean. Por ejemplo, en cuanto buscas algo de información ahora sobre las hipotecas variables, rápidamente te salen los datos elevadísimos que registra el euríbor y el usuario entiende que firmar este tipo de hipoteca acarrea un riesgo”.

A la pregunta de “¿Cómo te informarías si tuvieras que contratar una hipoteca?” la opción más elegida por los españoles es la de pedir información en su “banco de toda la vida”, que aglutina el 59,40% de los votos. En segundo lugar, se encuentra la “búsqueda en Google”, con un 18% y casi empatados en tercera posición las opciones de “a través de un comparador hipotecario” y “búsqueda en medios de comunicación”, con un 8,20 y 8,10% del total de votos, respectivamente. Por último, los ciudadanos españoles recurrirían para que les ayudaran a sus “familiares o amigos” (4,60%) o harían otro tipo de consultas (1,70%).

No obstante, “la gente cuando realmente pide información es cuando tiene un problema, cuando se ve afectada por algo. Son muchos los hipotecados que ahora mismo están contratando hipotecas fijas o mixtas que no son competitivas, con vinculaciones muy elevadas (nómina, seguro de hogar, seguro de vida, inversiones e incluso la alarma de su casa) por ir solamente a su banco de toda la vida y no comparar con lo que podrían ofrecerle otros bancos, que seguramente sea mucho mejor”, señala el portavoz de iAhorro, Simone Colombelli, que finaliza: “queda mucho que mejorar, tanto en conocimiento como en búsqueda de información independiente y de valor”.