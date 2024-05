Las palabras de un prestigioso economista sobre la polémica fiscal generada por el influencer Pedro Buerbaum

Recientemente, Pedro Buerbaum, un influencer conocido por su presencia en las redes sociales, ha desatado una ola de comentarios y críticas tras publicar un vídeo en el que expresa su frustración por la cantidad de impuestos que le exige pagar la Agencia Tributaria española. En el vídeo, Buerbaum manifiesta su enfado diciendo: “Esto es una puta vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar. ¿Voy a estar trabajando para que un ente externo que no me aporta nada me quite más de la mitad de lo que genero? ¿Estamos locos?”. Estas declaraciones no solo han viralizado en redes sino también han provocado un amplio debate sobre la fiscalidad y la percepción de la carga tributaria en España.

Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, no tardó en responder a las quejas de Buerbaum durante su participación en el programa laSexta Xplica. Inurrieta, conocido por su extensa carrera y profundo conocimiento en economía y fiscalidad, expresó su sorpresa y preocupación por la falta de conocimiento fiscal básico entre algunas personalidades públicas. “Sorprende que gente que, supuestamente, tiene formación diga estas cosas”, comentó, refiriéndose a la generalización y exageración sobre los porcentajes de tributación.

Realidad fiscal de los autónomos

Inurrieta también abordó el tema de los autónomos en España, señalando que la percepción de que estos pagan cerca del 50% de sus ingresos en impuestos es un mito. Según el economista, la realidad fiscal de los autónomos es mucho menos gravosa, y argumentó que las cifras efectivas de tributación son significativamente menores, excepto en casos muy específicos. Además, hizo un llamado a la Agencia Tributaria para que clarifique qué gastos pueden considerarse deducibles, facilitando así la gestión fiscal de los trabajadores por cuenta propia.

Por otra parte, Afra Blanco, una conocida sindicalista, también participó en el debate, criticando duramente a Buerbaum por difundir información que considera falsa. “Este señor miente. Qué fatiga me dan estas voces que pretenden liderar al pueblo contra los intereses del propio pueblo”, declaró Blanco. La sindicalista destacó que las personas con salarios mínimos están exentas de pagar impuestos y que incluso hay salarios altos en Madrid que no contribuyen a la tasa máxima del 40%.

Impacto en la percepción pública

El incidente ha puesto de relieve cómo la desinformación puede influir significativamente en la percepción pública sobre temas fiscales. El caso de Buerbaum es ilustrativo de cómo las declaraciones de figuras públicas pueden distorsionar la realidad fiscal y generar malestar innecesario entre la población. Este tipo de situaciones enfatiza la necesidad de proporcionar información clara y precisa sobre el sistema tributario, y de educar a la ciudadanía sobre sus obligaciones y derechos fiscales.

Expertos como Inurrieta sugieren que una mayor educación fiscal podría ayudar a mitigar estos problemas de percepción. Además, una mayor transparencia por parte de las autoridades fiscales ayudaría a los ciudadanos a entender mejor cómo se calculan sus impuestos y cómo pueden gestionarlos eficientemente.