Sergio Lloret defiende la transparencia en la gestión de la ordenación territorial

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, calificó, ayer, de “gravísimas” las acusaciones vertidas en los últimos días por la exconsejera de Ordenación del Territorio, Sandra Domínguez, sobre irregularidades detectadas en expedientes relacionados con el planeamiento y la ordenación territorial. Lloret no solo rechazó las acusaciones de ilegalidades sino que defendió que el planeamiento es de los asuntos que más garantías de transparencia ofrece durante las distintas fases de elaboración y participación pública. Además, hizo un llamamiento a que, ante cualquier anomalía que se detecte en la gestión del Cabildo, se ponga en su conocimiento o se acuda a los Tribunales. También aseguró que no va a denunciar a la exconsejera.

Sergio Lloret firmó el pasado viernes el decreto de cese de Sandra Domínguez como consejera insular de Ordenación del Territorio y Gestión del Patrimonio acatando el mandato de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), cuyo comité de dirección adoptó esta decisión después de la renuncia de la política a la presidencia y a la militancia de la citada formación.

El dirigente invita a acudir a los Tribunales ante cualquier anomalía en el Cabildo

El presidente insular aseguró que firmar el decreto de retirada de competencias y cese de Domínguez “ha sido una situación difícil porque Sandra no es cualquier persona, fue presidenta de AMF y participó en los encuentros para formalizar el nuevo gobierno en el Cabildo insular tras haber sido cesados Marcelino Cerdeña y yo por el entonces presidente Blas Acosta”. Además, añadió que la destitución obedeció a su marcha voluntaria del partido y que preferiría estar con 13 consejeros en vez de 12. “Si no pertenece a AMF no puede gestionar áreas de gobierno de AMF. Es de pura lógica política”, sentenció.

Lloret recordó que si hay un ámbito donde las garantías legales son máximas “ése es planeamiento y ordenación del territorio”. Puntualizó que es “un área donde prima la transparencia, publicidad y participación, donde cualquier expediente está sujeto a una tramitación larga en el tiempo, sometido a la opinión de cualquiera que tenga interés en la materia, sometido por supuesto a los informes técnicos de los Jefes de Servicio de la institución”’. Por ello, Lloret reiteró su voluntad de aclarar “cualquier circunstancia que genere duda alguna en la tramitación de los expedientes”.

El presidente insular lamentó asimismo el retraso del Plan Insular de Ordenación y lo justificó por el escaso personal en la Consejería. “Estaba todo preparado, providencia y pliegos para encargar el documento a Gesplan, así como los planes rectores de uso y gestión de los Parques Naturales de Lobos, Jandía y Corralejo, y dos ordenanzas insulares sobre la implantación de energías alternativas y Campins”, aseguró.