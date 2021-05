Coalición critica que las playas del municipio no reciban la bandera azul

Fuerteventura es territorio de playas de aguas azules y arenas doradas. Esta año ha logrado diez banderas azules para sus playas. La Fundación Europea de Educación Ambiental ha otorgado estas enseñas a las playas de los municipios de Pájara, La Oliva y Puerto del Rosario. Los otros tres municipios majoreros: Tuineje, Antigua y Betancuria no lucirán en su litoral la citada bandera al no cumplir su litoral con los requisitos en los que se valoran la calidad de sus aguas, la información, limpieza, existencia de paneles informativos, papeleras, duchas, baños o seguridad, entre otras exigencias.

El municipio de Tuineje no lucirá enseñas en las playas de Gran Tarajal, Tarajalejo y Las Playitas, como en años anteriores, a pesar que estas zonas del litoral sureño atesora una enorme calidad no solo por la calidad de sus aguas, sino por sus encantos naturales que hacen la delicias de sus usuarios.

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, señaló tras conocer que las playas del municipio no obtuvieron banderas azules que «Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje, vuelve a demostrar que olvida fácil y rápido todo aquello que estando en oposición y en precampaña decía. Parece ser que lo que antes criticaba, a día de hoy no le presta importancia, y la dejadez y desidia que tanto criticaba antes, se han apoderado de ella y del grupo de gobierno». Además, añadió que «no es el primer hecho contradictorio que realiza, a este podemos sumarle una bajada de impuestos que no llega, o sus grandes acciones para el muelle de Gran Tarajal o la escollera de Giniginamar que sigue sin poder verse. Hoy [ayer para el lector] amanecimos con que nuestro municipio no tiene ni una bandera azul en sus playas, ahora toca esperar a ver que es lo siguiente que dejan sin hacer».

La consejera insular de Turismo, Jessica de León, recordó que estas banderas son un distintivo de calidad muy apreciado y reconocido por los visitantes. «Constituyen una de las expresiones más gráficas de la calidad del destino, y, en este sentido, felicitamos a los ayuntamientos por su trabajo a la hora de recuperar estas banderas». También adelantó que «en los próximos meses el Cabildo iniciará, en coordinación y cooperación con los ayuntamientos, trabajos de mejora para dotar a las playas de mobiliario urbano».