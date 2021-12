El exalcalde de Pájara, Miguel Ángel Graffigna, uno de los fundadores de Asamblea Majorera (AM), ha solicitado su baja en las filas nacionalistas después de 44 años de militancia. Graffigna ha pedido su pase al grupo de los ediles no adscritos y abandona CC con fuertes críticas no solo a sus compañeros por mantener una actitud sumisa, sino también contra el actual regidor sureño, Pedro Armas.

Hace tres meses, Graffigna renunció a las delegaciones que tenía asignadas. Ahora, según el exregidor, «se ha sumado, el bochorno y la desvergüenza institucional que se ha instaurado en el Ayuntamiento de Pájara, donde el alcalde ha montado un Ayuntamiento paralelo, ninguneando a los servicios jurídicos y técnicos municipales, con toda clase de descalificaciones, y encargando informes externos jurídicos y técnicos cada vez que los funcionarios no se someten a sus caprichos». Graffigna no escatima tampoco en su despedida de la formación nacionalista críticas a sus ya excompañeros de CC por la situación que asegura se ha establecido en el Consistorio de Pájara. «Todo ello con la connivencia de nuestro grupo, al que se somete a una sumisión, ninguneo, pasividad y complicidad que no puedo compartir».