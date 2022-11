Mario Cabrera González: «La burguesía chicharrera y canariona sigue queriendo tapar al resto de Canarias

Usted defendió el potencial del Parque Tecnológico de Fuerteventura como sede de la Agencia Espacial Española, ¿cree que el Cabildo Insular se durmió en los laureles para formalizar la candidatura?

Por supuesto que no, y este ha sido un nuevo episodio que pone de manifiesto cuál es el desinterés del Partido Socialista, con la venia de sus socios de gobierno, sobre el futuro de los majoreros y majoreras. Es muy difícil de explicar que un partido que dirige o que intenta dirigir a toda Canarias juegue de esa manera con el progreso económico de islas como la nuestra. Apostando solo por Gran Canaria o Tenerife volvieron a demostrar que no nos tienen en su agenda y que tienen una memoria tan selectiva que, después de venir a presentar el proyecto Stratoport en el Parque Tecnológico, nos dejan fuera de la carrera por la Agencia Espacial Española, alegando que estamos fuera de plazo, cuando sabían que eso no era cierto y dejándonos en la estacada cuando tenemos todas las de ganar para que nuestros jóvenes tengan un futuro halagüeño y la economía de la Isla consiga la ansiada diversificación.

Sin embargo, manifestaron publicamente que era usted un oportunista y que estaban fuera de plazo...

No es de recibo que el PSOE emita un comunicado menospreciando el trabajo de los diputados de Coalición Canaria y de los representantes de la formación nacionalista en el Cabildo Insular, con Lola García al frente, acusándonos de esto o de lo otro sin haberse informado primero sobre la fecha límite para presentar esa candidatura, lo que nos hace pensar que dejar fuera a Fuerteventura formaba parte de su plan y no se esperaban que saliésemos a pelear para ganar, porque estamos convencidos de que reunimos todos los requisitos que exige el Ministerio, lo cual es muy importante para continuar reforzando la Isla como referente a nivel europeo en el ámbito aeroespacial, con la inversión y la generación de empleo directo e indirecto que ello supone.

Una lucha que de poco ha servido porque parece ser que, finalmente, la cosa quedará entre las dos islas grandes y con algún premio de consolación para Fuerteventura.

Lola García, Rayco León y todo el equipo del Cabildo de Fuerteventura dejaron bien claro que las cosas estaban bien hechas, pero no sirvió de nada. No solo tienen por costumbre pisotear a Fuerteventura, sino que el ombliguismo capitalino les impide entender que las demás islas también están habitadas: que hay vida inteligente que reclama el derecho a progresar. La sombra de la burguesía chicharrera y canariona sigue queriendo tapar al resto de Canarias. No es un hecho aislado, puesto que también se hace visible en materia presupuestaria. Es tan evidente que ya hemos denunciado que entre PSOE, Podemos y NC se han cargado 23 millones de euros asignados para Fuerteventura sin despeinarse.

"Pisotean la isla por costumbre, y los delegados locales de PSOE, Podemos y NC lo aplauden"

Usted y sus compañeras Jana González y Nereida Calero han criticado el escaso nivel de ejecución de los presupuestos de este 2022, ¿qué esperan de este último tramo del año y de las cuentas previstas para 2023?

Fuerteventura contaba con un presupuesto de 87 millones de euros de la Comunidad Autónoma en 2022, de los cuales en el mes de septiembre no se había ejecutado ni un 20%, pues imagínese lo que esperamos de aquí a fin de año. Nos han quitado la Unidad Geriátrica, las obras que estaban previstas en los consultorios de Caleta de Fuste, El Cotillo o Tuineje, el Centro de Salud de Antigua y el Corralejo II; también el CAE de La Lajita, con suelo puesto a disposición por parte del Ayuntamiento de Pájara, más todo el equipamiento, modernización y reposición tecnológica que están pidiendo los profesionales del sector. Un total de 6,5 millones que nos han quitado en Sanidad, con los que ya hubiesen puesto un helicóptero medicalizado en Fuerteventura, la ambulancia medicalizada en el norte, es decir, hubiesen mejorado las infraestructuras y la atención sanitaria. A eso hay que añadir el nulo apoyo al sector terciario, que ha provocado la queja y desazón de representantes de asociaciones sociales por el abandono de las personas dependientes o personas con discapacidad y sus familias. Un despropósito que también es ostensible en materia de Educación, Formación, Renovables, Industria y apoyo a las Pymes, entre otros.

Han hecho especial hincapié en una crisis sanitaria que parece que sigue causando estragos.

Sí, porque no ha sido resuelta por muchas cifras aparatosas que nos vendan en ruedas de prensa. Sobre el papel, muchos ceros, pero donde ponía yo un buen cero pelotero es en una gestión nefasta. De verdad, le digo que no han sabido coger el testigo de Coalición Canaria porque no están preparados para gestionar nada sin el permiso de Madrid, y esa obediencia ciega se traduce en un perjuicio constante para la ciudadanía de nuestro archipiélago y, más aún, si hablamos de islas no capitalinas como Fuerteventura. Si se pusieran un solo minuto en la piel de las y los majoreros, sabrían la impotencia que supone estar siempre en el banquillo esperando que el míster te tenga en cuenta en alguno de los partidos. Son tantas las competiciones a las que ni siquiera hemos sido convidados que si no sacamos la cabeza, ahí te quedas. Pisotean Fuerteventura por costumbre, y los delegados locales del PSOE, Podemos y NC lo aplauden, pero si se creen que bajo las botas del gobierno, los majoreros y majoreras callaremos como callan sus terminales locales, es que no nos conocen. Vamos a dar la batalla.

Suena a amenaza.

Espero que me sepan entender bien cuando decimos que estamos profundamente decepcionados, puesto que no hay nadie dentro de este Gobierno que tenga la cabeza puesta en la isla. Y es que no pedimos una lluvia de millones, sino hechos, que se pongan a trabajar pensando en Fuerteventura, pero como no han tenido voluntad y ahora les va a faltar tiempo, yo les digo que este golpe sin razón a la candidatura majorera, este robo de recursos e inversiones sanitarias y demás agravios, va a salirles muy caro a PSOE, Podemos y NC. Estoy convencido que el nacionalismo saldrá reforzado de manera natural tras una legislatura perdida que ha paralizado a la isla de Fuerteventura.