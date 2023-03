Sanidad no renueva al alergólogo y deja a 600 personas en lista de espera

Coalición Canaria viene denunciando la falta de especialistas de alergología, neurología, microbiología y anatomía patológica, entre otras, que se viene produciendo en el Hospital de Fuerteventura, a pesar que algunas de estas especialidades, en concreto Alergología, cuenta con una lista de espera que supera el medio millar y con un año de espera para recibir la primera cita médica.

Los nacionalistas vuelven a poner de manifiesto «la hipocresía e incongruencia del Gobierno de Canarias, con el Partido Socialista al frente, puesto que mientras aseguran que los profesionales de la salud que llegaron con la pandemia se han quedado, lo cierto es que el Hospital General de Fuerteventura se quedará sin el especialista alergólogo al que hace dos años suplicaron que se asentara en la isla porque el área estaba saturada».

La diputada Nereida Calero lamenta que «se esté jugando con la salud de los pacientes de la isla que, solo en esta especialidad, cuenta con 600 personas en una lista de espera de más de 1 año para recibir una primera cita». Además, agrega que «han prescindido del alergólogo Naser Ali, y eso está teniendo unos efectos colaterales muy graves en muchos usuarios y usuarias que nos han trasladado su preocupación acerca del tratamiento y atención que recibían hasta ahora».

Desde CC se denuncia que Sanidad no renueve al médico alergólogo del Hospital insular «mientras hay una lista de espera de más de 600 personas, el PSOE sigue minendo a la población majorera y jugando con su salud prescindiendo de especialistas”

Los nacionalistas vuelven a poner de manifiesto «la hipocresía e incongruencia del Gobierno de Canarias, con el Partido Socialista al frente, puesto que mientras aseguran que los profesionales de la salud que llegaron con la pandemia se han quedado, lo cierto es que el Hospital se quedará sin el especialista alergólogo al que hace dos años suplicaron que se asentara en la isla porque el área estaba saturada”.

Vecinas de la isla, como Ana de León, de 55 años, la cual sufre una fuerte alergia respiratoria que la ha confinado en casa los últimos 3 años, se preguntan sobre la continuidad del tratamiento que estaban llevando de manera efectiva. «He acabado en Urgencias en varias ocasiones a causa de una fuerte reacción a las vacunas que agravó mi afección, y con el nuevo tratamiento y atención médica profesional del doctor Ali, estaba mejorando, sin embargo, ahora que no lo han vuelto a contratar, me han dicho que me suspenderán la siguiente dosis del mes de mayo».