Los usuarios del Centro insular de Mayores no disponen de médico

Los usuarios de la Residencia Sociosanitaria y Centro de Día no disponen de médico, así como de escasos enfermeros y gericultores, lo que pone en entredicho la gestión que se viene desarrollando en el citado centro. Asi lo ha denunciado UGT Servicios Públicos que alerta no sólo de los citados déficits en materia de personal sino que critica que la empresa que gestiona el centro sociosanitario no cumple lo estipulado en el pliego de condiciones con respeto a la plantilla de gericultores.

