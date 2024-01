El estudiante majorero Hugo Regueira Baena, alumno del IES Puerto del Rosario, ha sido becado por la Fundación Amancio Ortega, por su esfuerzo y constancia y ha logrado ser seleccionado después de un largo proceso entre los 8.500 aspirantes para beneficiarse de una de las 400 becas ofertadas por la mancornada Fundación del magnate de la industria textil.

A los candidatos de esta beca se les requería un buen expediente académico y excelente nivel de inglés, requisitos que Hugo superaba ampliamente.

A este respecto, Inma Jordán, jefa de Departamento de Tecnología del citado centro escolar, manifestó que el alumno majorero «ha mostrado durante sus años académicos cualidades excepcionales destacando su inteligencia, curiosidad innata y la participación en diversos programas: Erasmus, tale como Robomor, Critical and Analytical Thinking, Estalmat Canarias, Ciberlandia Educación, Robótica y TIC, Apañada de la Ciencia, Gambuesa Científica, Torneo de Matemáticas o el proyecto Science can make a better world,entre otros.

Esta beca le permitirá estudiar durante 10 meses el primer año de Bachiller en el Centro Northern Collegiate Institute en la localidad de Sarnia, Ontario (Canadá). «Me siento muy feliz de haber conseguido esta beca y con ella poder así ampliar mis conocimientos desde otro enfoque», señaló Hugo Regueira. Además, agregó que «me gustaría que mis estudios universitarios fueran por la rama tecnológica».

Por su parte, los padres de Hugo, Juanma Regueira y Gema Baena, mostraron a este periódico su enorme satisfacción por el éxito alcanzado por su hijo y se sienten muy orgullosos de sus logros. «Jamás le pondremos trabas a sus ansias de crecer en su formación. Entendemos que es una oportunidad lograr la beca de la Fundación Amancio Ortega, de la que todos los estudiantes no pueden lograr, y esperamos que Hugo pueda sacar el máximo provecho en este nuevo reto que se le presenta».