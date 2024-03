Los sindicatos exigen a Aena que invierta en la mejora del aeropuerto

Los sindicatos CCOO, FSAE, USO y UGT han decidido formar un comité de huelga para plantear medidas contundentes ante lo que denuncia como el “expolio de Aena” de la Isla. «La empresa encargada de la gestión de los aeropuertos en España, es objeto de críticas en Fuerteventura», explican en un comunicado público, debido a lo que se percibe como una falta de inversión, mantenimiento y adecuación del horario del aeropuerto a pesar de los considerables beneficios que genera».

Las centrales sindicales argumentan que son 30 millones de euros los beneficios que ha percibido Aena de la actividad aeroportuaria, según la información que han trasladado a los representantes de los trabajadores, sin que esos beneficios estén siendo utilizados en la mejora de servicios a los usuarios. Todo lo contrario. Los sindicatos firmantes de este comunicado sostienen que estos beneficios solo van a engrosar las cuentas de resultados, sino que, además, en Fuerteventura Aena está inmersa en un tijeretazo en cuestiones esenciales de calidad, repercutiendo negativamente en la imagen que de la isla de Fuerteventura perciben los miles de visitantes que recibe.

“La terminal del aeropuerto sufre un estado de suciedad y falta de mantenimiento, creando mala impresión para los usuarios, llegando a existir dependencias que rozan insalubridad”, denuncian CCOO, FSAE, USO y UGT con un criterio unánime de los sindicatos a la hora también de alertar sobre la reciente eliminación de los asientos en la zona de facturación.

Son elementos fundamentales, especialmente, como recuerdan los representantes sindicales, para las personas de la tercera edad, con discapacidad y movilidad reducida, así como para las mujeres embarazadas, dado que se ven obligadas a esperar de pie las largas colas que habitualmente se forman», añaden en su comunicado.

Menos seguridad y salud

Asimismo, en esta lista negra de recortes, los cuatro sindicatos informan sobre una reducción en las medidas de seguridad operacional en el aeropuerto, donde los últimos pasajeros del día no tendrán garantizado los mismos servicios que el resto al verse reducidas las plantillas mínimas. “Todo esto se traduce en una disminución de las medidas de seguridad, pudiendo tener consecuencias graves e incluso poner en riesgo la vida de las personas”. Inciden también en que la falta constante de personal que se suple con muchas horas extras (se superaron las 9.000 horas en 2023) y en muchas ocasiones no cubriendo las ausencias por lo que el problema es mayor, provocando fatiga y ansiedad a toda la plantilla del aeropuerto que afloran también en enfermedades y bajas. Esta situación viene a empeorar la situación estresante del resto de compañeros en un bucle al que Aena parece no querer poner remedio cuando el aeropuerto de Fuerteventura le reporta pingües beneficios.

“La situación actual en el aeropuerto plantea una serie de problemas que requieren atención inmediata por parte de Aena. Es necesario que la empresa reconsidere su política de recortes y priorice la inversión, el mantenimiento y la adecuación del horario del aeropuerto para garantizar la satisfacción de los usuarios, la seguridad operacional y el buen funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias”, exigen CCOO, FSAE, USO y UGT dispuestos a plantar cara con medidas contundentes a esta situación, prolongada en el tiempo, en aras de lograr “el aeropuerto que todos merecemos”.

