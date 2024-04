Daniel Sancho estuvo en Canarias antes de ir a Tailandia

HBO Max estrenó el pasado 9 de abril el episodio 0 de 'El caso Sancho', la nueva serie documental de la plataforma de streaming. Sorprendió a muchos al coincidir el mismo día que el comienzo del juicio de Daniel Sancho en Tailandia por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

El padre del detenido, el actor Rodolfo Sancho, centra todo el protagonismo de este primer episodio en el que recibe al equipo de HBO Max en su casa de Fuerteventura: un refugio de tres plantas, jardín y piscina en donde el actor vive desde 2015 con su esposa Xenia Tostado y su hija Jimena.

El intérprete de 'El Ministerio de El Tiempo', 'Mar de Plástico' o 'Isabel' ofrece así la primera entrevista desde que el pasado 2 de agosto Daniel Sancho asesinara, presuntamente, a Edwin Arrieta. Un hecho por el que permanece en prisión provisional desde el 7 de agosto de 2023 cuando se declaró culpable. Desde entonces está en la cárcel de Koh Samui.

El hijo de Curro Jiménez desvela durante la entrevista cómo ha ido enfrentándose a este situación en donde asegura que intenta no caer en la desesperación. "Intento estar tranquilo, estable, no tener grandes bajones ni grandes subidones porque una cosa puede llevar a la otra", confiesa.

"Te hacen entender que en ese momento de pánico y disociación, la razón deja de funcionar. Quieres que esto no haya pasado. Quizá lo mejor si hubiese sido: ‘Mira, he tenido una pelea y ha pasado esto’. Pero entra en pánico: en Tailandia, en un país que no es el tuyo, la pena de muerte… Ahora sabemos de leyes, en ese momento él no sabía nada. Solo sabes que hay un tipo muerto y hay pena de muerte", cuenta Sancho se se sensibiliza con la familia de Arrieta.

Fue su hermano Félix quien lo llamo para contarle, dos días después de los hechos, lo sucedido en el país del sudeste asiático.

El actor reconoce que le costó mucho asimilar la noticia y comprender lo que estaba pasando con su hijo.

"Menos mal que me pilló en Fuerteventura", cuenta Sancho que afirma tener una buena relación con su hijo. "Estuvo aquí en la isla unos 15 días antes de ir a Tailandia", reconoció.

"No descuartizo a una persona, sino a una familia"

Al finalizar el episodio, HBO MAX hizo un adelanto del siguiente episodio que se centrarán en los familiares de la víctima, Edwin Arrieta.

"No descuartizo a una persona, sino a una familia", desvela su madre Marcela Arteaga.

Habló también Darling, la hermana del fallecido, y cuenta cómo vivió los primeros días tras contar que no localizaba a su hermano al que había llamado en diferentes ocasiones.

Los familiares insisten en que no quieren que Daniel Sancho sea condenado por una pena de muerte, sino que piden una cadena perpetua.

La plataforma de streaming 'HBO Max' no ha confirmado aún la fecha del estreno de este segundo episodio de la docu-serie.