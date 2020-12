Una guardería se muda a Agaete por derrumbes en una casa histórica sin uso

La primera escuela infantil privada autorizada del noroeste se ve obligada a mudarse del casco antiguo de Guía a Agaete por el peligro que entrañaban los desprendimientos de piedras y la situación de insalubridad que provenía de la abandonada e histórica vivienda del torreón-mirador, con la que lindaba. El propietario, Héctor Quintana, lamenta la escasa sensibilidad del Ayuntamiento desde su primer escrito hace seis años, al no exigir a sus dueños que acometieran labores de mantenimiento, pese a que estaba en peligro la seguridad de niños. "Todavía se me saltan las lágrimas al pensar lo que he dejado atrás", señala el promotor, que daba empleo a cinco personas en el lugar y acogió a unos 1.200 niños durante sus más de 19 años de funcionamiento, ya que junto a la guardería de 0 a 3 años contaba con comedor y actividades de refuerzo escolar para niños externos.