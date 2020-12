La decisión del PSOE de no apoyar en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria el aumento de altos cargos que proponía NC no supone un "problema" para el presidente de la corporación, Antonio Morales, que asegura que existe "normalidad absoluta" entre los tres socios del ejecutivo.

En el Consejo de Gobierno de este lunes el PSOE votó en contra de la incorporación de seis nuevos cargos en la Institución insular. "Hay una discrepancia en la forma que respetamos, pero ya este mismo martes he puesto en marcha todo el dispositivo para nombrar a los cargos directivos -directores insulares y generales- de NC, Podemos e, incluso, los del PSOE, a pesar de que votara en contra", ha subrayado Morales.

El presidente insular ha especificado que seguirán en sus cargos los directivos nombrados en el anterior mandato -"están trabajando de manera normal"- y, con los que se incorporarán ahora, "hay que seguir los procedimientos, si no cambia la normativa porque en estos momentos el Parlamento canario estudia a los cabildos a la hora de designar cargos de responsabilidad de gobierno".

Sobre si la ciudadanía puede interpretar estas desavenencias como un síntoma de debilidad del pacto de gobierno, Morales ha dicho que no puede intervenir en eso y, aunque admite que es posible que algunos ciudadanos lo pudieran hacer así, "el trabajo se está haciendo normal, bien y sin problemas".

Morales ha destacado que al nombrar estos cargos se han creado servicios nuevos como el que quiere impulsar de manera personal, que no tiene que ver con los grupos de gobierno, que es un responsable de la coordinación de la modernización de la Institución.

"Un técnico con capacidad y conocimientos suficientes de la administración pública para hacer un trabajo transversal con todas las áreas que permita al Cabildo agilizar plazos y procedimientos, es decir, que actúe ahí donde se producen los taponamientos", ha especificado.

Antonio Morales ha reconocido las "dificultades" de las administraciones con la reposición de personal después de 2008. "Se trata, por ejemplo, porque se ha desgajado Cultura de Patrimonio Histórico, de impulsar un Instituto para la Gestión Integral del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera que no existía y que tiene la responsabilidad de potenciar ambas áreas", ha abundado.

Ha dicho que no le sorprendió que el PSOE votara en contra del aumento de cargos directivos de 19 a 25 porque ya se lo había anunciado el portavoz socialista y ha añadido que, además, "esto debe ser normal siempre que no vaya más allá, y no ha ido porque todas las áreas siguen trabajando de la misma manera".