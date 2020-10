Mogán reconoce a El Mocán al dar su nombre al centro sociocultural

En su memoria justificativa para dar al espacio cultural el nombre de la agrupación folclórica, el Ayuntamiento señala que El Mocán lleva más de cuatro décadas "realizando una labor en defensa de la cultura y las tradiciones canarias, representando al municipio en el exterior y dejando un legado de actividades culturales, ya consolidadas en la programación anual, con una participación vecinal contrastada".

La agrupación nació de la mano de los hermanos Paco y Juan José Rodríguez, el primero actual presidente y el segundo ya fallecido, con el objetivo se conformar un grupo en una localidad con una larga tradición de tocadores. Empezó primero como agrupación de bailes, asesorados además con personal miembro del Hogar Canario en Madrid ya que varios de sus miembros habían realizado cursos de folclore impartidos por la antigua Sección Femenina.

Cinco, diez, veinte y hasta cuarenta componentes llegó a tener esta organización cultural que paseó el nombre de Mogán por todas las islas, encuentro como la Expo92 en Sevilla en representación de la provincia de Las Palmas junto a Los Sabandeños y Tajaraste, y hasta fue testigo de la reunificación alemana durante una actuación en Berlín apenas un mes después de la caída del muro en el año 1989.

Sorpresa

El hecho de que el Ayuntamiento de Mogán quiera bautizar el centro sociocultural con su nombre ha sido para la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán toda una sorpresa. "Parece que por fin se ha sabido reconocer el trabajo que hemos realizado durante cuarenta y dos años y la difusión del municipio de Mogán alrededor del archipiélago canario y fuera de él", señala su presidente, Paco Rodríguez, "y no solo eso, sino que también se reconoce el arduo trabajo para impulsar la romería de San Antonio o la recuperación de los Autos Sacramentales", además de ser los promotores del rescate del cancionero y el romancero que conocían los mayores del municipio para que no se difuminaran entre las nuevas generaciones.

Ahora, con la pandemia por la Covid-19 la agrupación atraviesa sus horas más bajas en más de cuatro décadas al no poder reunirse para ensayar ni celebrar actuaciones. "Es complicado ensayar con mascarillas, por ahora no lo hacemos, solamente nos reunimos la directiva para organizar las Jornadas de Tradiciones de noviembre y el Belén de Navidad", explica Rodríguez. No obstante, asegura que en la agrupación "no hay desánimo" y sus miembros, ahora unas 35 personas, mantienen la misma ilusión de siempre.

Desde el ayuntamiento moganero, la concejala de Patrimonio, Participación Ciudadana y Régimen Interior, Consuelo Díaz, explica que con esta acción se pretende "valorar la labor realizada por la única asociacion cultural más antigua que queda en el municipio; con esa trayectoria no hay ninguna". Díaz asegura que la propuesta ha sido bien recibida por los vecinos. Esta denominación está pendiente de su aprobación en Pleno.

El centro sociocultural del caso del municipio de Mogán está en la actualidad en obras después de 20 años sin concluirse los trabajos. La previsión de las autoridades municipales, explicóla concejala Consuelo Diaz, es que se inaugure en el mes de noviembre, aunque en el mes de septiembre abrirá una parte de sus instalaciones para que las Escuelas Artísticas inicien el curso.