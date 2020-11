San Bartolomé suspenderá la zona azul y retirará los telescopios de las playas

La puesta al día de todas las concesiones, que lleva a cabo la concejalía de Economía y Hacienda, que dirige Antonio Pérez (PSOE), no es nueva ya que desde el inicio del mandato ha llevado a cabo ciertas medidas para exigir el pago de esos cánones. Algunas de ellas, según el Consistorio, llevan veinte años caducadas y otras no pagaban desde el 2013. Según el grupo de gobierno, en el anterior mandato muchas concesiones que se acababan no se renovaban ni se buscaba otro concesionario, provocando en algunos casos el abandono de los servicios. Con esta actualización nuevas empresas o autónomos podrán acceder a las licitaciones.

El estudio que se aprobará en la sesión plenaria de este viernes para los estacionamientos lo llevará a cabo la empresa de recaudación del municipio (Emursa), que actualmente regula los del Anexo y de Maspalomas, y se decidirá cuál es la mejor forma para gestionar los del resto de la localidad. En función del resultado, una mesa de técnicos y de miembros del grupo de gobierno decidirá si la gestión la puede asumir la propia empresa de recaudación o si se externaliza.

En ese estudio de viabilidad el Ayuntamiento buscará que la ciudadanía use menos el coche, sobre todo en zonas residenciales como San Fernando, y que los vecinos tengan preferencia para aparcar cerca de sus casas. Asimismo, buscarán soluciones para las zonas llenas de vehículos de alquiler y pretende favorecer la circulación en las zonas comerciales abiertas.

Esta semana el grupo de gobierno ha notificado a los concesionarios, tanto los que tienen contrato en vigor como los caducados y que siguen prestando el servicio y cumpliendo con los pagos, que realizará visitas a cada una de las concesiones para inspeccionar el estado actual e iniciar nuevos procedimientos de adjudicación en el caso de los contratos caducados.

Los quioscos

Entre otras concesiones caducadas se encuentran los quioscos en la parada de guagua del Faro y en la plaza de San Fernando, la publicidad en vallas y mobiliario o bienes propiedad del Ayuntamiento en zonas comerciales y que el grupo de gobierno pretende alquilar al mejor postor.

Otra de las concesiones más relevantes que no se encuentra adjudicada es la de los quioscos de Playa del Inglés, recientemente renovados. Sin una licitación de por medio, San Bartolomé de Tirajana afronta la tesitura de otro verano en el que los bañistas no contarán con dicho servicio en la costa.