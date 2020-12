Coalición Canaria de Gran Canaria aseguró ayer que las nuevas medidas publicadas y tomadas por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres son desequilibradas con los municipios y generan graves desigualdades, con el consecuente daño que todo ello causa a la imagen exterior de la isla y, por tanto, al principal motor económico del Archipiélago, el turismo, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.

La secretaria de Comunicación y portavoz de la formación en la isla, María Fernández, aseguró que establecer el ratio de actuación en el ámbito insular y no hacerlo por localidades, tal y como se venía haciendo hasta el momento y como se implementa en otros lugares del Estado español, "perjudica gravemente a aquellos municipios grancanarios en los cuales la incidencia del virus es más baja" y asegura que solo puede responder a "intereses de carácter político". Desde la organización nacionalista defienden que en municipios como Mogán, eminentemente turístico, no se registran nuevos positivos desde hace tres días, pero sin embargo tendrán que implementar las mismas medidas que Las Palmas de Gran Canaria, donde se detectan los principales focos de rebrote en la isla.

"No se entiende que Mogán o San Bartolomé de Tirajana deban imponer las mismas restricciones que la capital, donde también gobierna el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, ya que los contagios son significativamente más bajos en estos dos municipios a pesar de ser los dos principales centros receptores de turistas en la isla", dijo Fernández quien indicó: "Existía la posibilidad de no generar este agravio comparativo y poner en riesgo los sectores económicos y por tanto la protección de miles de puestos de trabajo. El Gobierno debe implementar fórmulas, porque existen, para que la salud de los ciudadanos no se ponga en riesgo y la economía no sufra otro duro revés al que no tenemos capacidad de hacer frente. Una de esas soluciones pasaba por implementar un paquete de medidas ajustado a la situación de cada municipio".