El oleaje el pasado martes, 7 de mayo, en la playa de El Jablillo, en Costa Teguise, no atrajo a muchos bañistas a esa zona del litoral de la localidad turística de Costa Teguise. En cambio, sí hizo las delicias de dos jóvenes surfistas que no dudaron en coger sus tablas y aprovechar las olas para pasárselo de lo lindo. No es habitual ver a surfistas en El Jablillo, por lo que la escena sorprendió, sobre todo, a los que a diario están en la playa, como los profesionales del centro de buceo Native Diving Lanzarote.