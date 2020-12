Turoperadores y agencias urgen a una norma única para traer turistas

Durante la celebración de la mesa redonda titulada Intermediación turística: agencias de viajes y turoperadores ayer en el Foro de Turismo de Maspalomas empresarios del sector criticaron la desorganización y la descoordinación de los distintos organismos públicos para establecer las medidas sanitarias que deben cumplir quienes llegan a las Islas.

Durante su intervención, la directora general de Canaria Travel, Lenka Vikova, explicó que su turoperador reaccionó rápido y empezó a pagar los test de antígenos a sus clientes en el aeropuerto de origen, hasta que cambió la normativa y debió ser una PCR que debían costearse cada uno de ellos. “Ahora el Gobierno canario ha establecido el test de antígenos, es una buena noticia y hemos vuelto a sufragarlos nosotros”, dijo, “pero ha sido una situación caótica, cada día una información diferente; y eso es lo que nos molesta a todos”. “Necesitamos una reglas del juego que sean exactas y no cambien de un día para otro”, prosiguió, “Europa tiene que elaborar una normativa general para saber cómo podemos operar”.

En la misma línea de mostró Óscar Palacios, CEO de Thop. “Tenemos que buscar formatos y legislar de tal forma que nos permita unificar los criterios y dar seguridad al consumidor”. “Hemos sufrido internamente la falta de coherencia y el exceso de legislación nos perjudica y además no hemos sufrido la falta de una buena comunicación sobre las necesidades de cada uno de nuestros mercadores emisores, la falta de protocolos es un despropósito”.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Rafael Nadal, también es tajante: “las instituciones no nos ayudan; no queremos que nos rescaten, lo que no queremos es que nos pongan la bota encima”. “No queremos que nos den dinero a fondo perdido, queremos que se pongan de acuerdo en las medidas sanitarias”, apuntó.

En el lado opuesto está México. Armando Bojorquez, asesor de la Secretaría de Turismo del GDF – México explicó en su intervención que su país no cerró y las ocupaciones rozaron el 30%. No obstante, también aboga por establecer iguales protocolos entre países. “Si nos unimos podemos trabajar con costes y servicios turísticos más económicos para todos”, concluyó