Si el municipio de Gáldar abrió hace tan solo una semana la puerta santa de la iglesia de Santiago de Los Caballeros para iniciar el Año Santo Jacobeo, ayer ya recibió la primera visita ilustre que atraviesa este pórtico: El Niño. Hasta la localidad norteña viajó el 19570, el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, que ha dejado allí un pellizco de 200.000 euros. Una cantidad que, aunque baja, bien ha merecido los saltos de alegría de Pino Montesdeoca, propietaria del Bazar Librería El Sobradillo, quien ha logrado entregar su último gran premio navideño antes de su jubilación este año. “Este año me retiro y siempre dije que antes de hacerlo me habría gustado dar el primer premio en este receptor, y lo conseguí”, manifestó. Unos llegan por la puerta santa y Pino se va por la puerta grande.

Este punto de venta se encuentra en la carretera general del barrio galdense de Sardina y allí su propietaria entregó los 200.000 euros en un décimo vendido por máquina. Es el único despacho receptor de Gran Canaria que ha conseguido arañar unos miles de euros al primer premio de El Niño, junto con una administración de Santa Cruz de Tenerife.

Aunque Pino y su familia tuvieron que dejar a medias la apertura de los regalos que los Reyes Magos dejaron en su casa, ayer estaba exultante de alegría. “Mis nietos llegaron a mi casa y terminaron de abrir los regalos, pero mi hijo y mi nuera no, porque mi hijo empezó a dar gritos diciendo que habíamos entregado el primer premio”, explicó la propietaria del establecimiento momentos después del brindis a las puertas del local.

Cuarenta años

Pino lleva cuatro décadas detrás del mostrador de un bazar cuya pieza clave es la librería y hace 20 años que su familia se animó a introducir el despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado como parte de la idea del padre de esta familia, Juan León, un apasionado de los negocios. Pero la etapa laboral de esta mujer está llegando a su fin y lo hace de la mejor manera y que, en este caso, tantas veces imaginó. Porque ella quería dar un primer premio en El Niño antes de jubilarse durante este año 2021 y la suerte ha llamado a su puerta. “Me retiraré contenta por haberlo logrado”, contó, “a pesar de todo, ha sido un buen año después de haber pasado el período de cuarentena”.

Sin embargo, antes de jubilarse parece que Pino tendrá que mantener una conversación larga y tendida con sus hijos porque al menos uno de ellos no quiere que se retire ahora que está en racha. “Mi madre quiere jubilarse, pero yo no quiero que se vaya porque parece que después de tantos años trae la suerte al negocio”, cuenta con humor su hijo Yasser, “que aguante al menos un año más ahora que estamos en racha”.

Fue él quien se puso como loco cuando se dio cuenta de que habían sido ellos quienes habían entregado el primer premio de El Niño. “Yo estaba como loco de la emoción con el ojo puesto en la web de Loterías mientras abríamos los regalos, y en cuanto vi que había caído en la carretera de Sardina solo me dio por gritar ‘¡el mío, el mío!”, relató.

Yasser no sabe a quien le ha podido entregar ese único décimo premiado que ha vendido este bazar. “A mi me suena muchísimo ese número, pero por mucho que pienso no tengo ni idea de a quién se lo vendimos”, dijo, “eso sí, tengo la intuición de que ha sido a alguien del pueblo de Sardina” aunque hasta ayer no había llamado nadie para informar de eso.

El hijo de Pino no ocultó tampoco la felicidad que le provocaba entregar este pellizco. Y tiene un deseo: “ojalá le haya caído a alguien que de verdad lo necesite en esta época de crisis”.

En esta ocasión este puesto de venta de Loterías se ha estrenado en el Sorteo Extraordinario de El Niño que se celebra cada 6 de enero, pero ya tenían algo de experiencia porque había entregado el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre en 2018.

Con este panorama, explicó Yasser, esta familia espera que sirva para atraer a una mayor clientela en los próximos meses. Aunque para ellos no han ido nada mal las ventas de cara a este sorteo y en un año de crisis económica. “Para el sorteo de El Niño notamos un poco más de venta con respecto al de Navidad, vendimos muchos números”, relató, “y era tal la cantidad que llegué a pensar que aquí iba a caer algo”.